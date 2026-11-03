Cómo ver el Chapecoense AF vs Mirassol con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 3 nov 2026 - 17:30

El Chapecoense AF recibe al Mirassol en un partido de la Serie A con importantes consecuencias en la zona baja de la tabla. Ambos clubes necesitan puntos, aunque por motivos muy distintos.

El Chapecoense ocupa el último puesto de la clasificación, el 20.º, y se le acaba el tiempo para salvar la temporada. El equipo de Lacerda ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Serie A, incluido el 3-0 ante el Red Bull Bragantino en su encuentro más reciente, y la presión aumenta cada semana.

El Mirassol llega a este partido en 16.ª posición y busca alejarse de los cuatro últimos puestos. El equipo de Rafael Guanaes empató 1-1 con el Sao Paulo antes de perder 2-0 ante el Corinthians en un partido que terminó con diez jugadores tras una expulsión en la primera parte.

Para el Chapecoense, este es el tipo de partido que debe ganar si quiere mantener alguna esperanza realista de lograr la permanencia. Una derrota en casa agravaría una situación ya de por sí crítica a medida que se acerca el final de la temporada.

El Mirassol sabe que el Chapecoense es vulnerable, pero también que los equipos desesperados pueden ser rivales peligrosos ante su afición. El equipo de Guanaes no puede confiarse.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Chapecoense vs Mirassol en directo, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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