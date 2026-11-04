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Championship
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Dónde ver hoy en directo el Bristol City-Wolverhampton Wanderers: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Bristol City vs Wolverhampton
Bristol City
Wolverhampton
Championship

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Bristol City contra el Wolverhampton Wanderers de la Championship hoy.

Cómo ver el Bristol City vs Wolverhampton Wanderers con una VPN

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Previa del partido

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Championship - Jornada 14
Ashton Gate

El Wolverhampton Wanderers visita Ashton Gate para enfrentarse al Bristol City en la Championship. El equipo de Cesar Peixoto buscará prolongar su buena racha reciente.

El Wolves llega a Bristol en la séptima posición de la tabla. Es un partido importante en la lucha por el ascenso para un equipo que solo ha perdido uno de sus últimos cuatro encuentros de Championship.

El Bristol City, dirigido por Michael Skubala, ocupa la decimoquinta posición y necesita un resultado positivo para frenar un bajón que le ha llevado a ganar solo uno de sus últimos cinco partidos.

El Bristol City ganó al Bolton Wanderers por 2-3 en casa en su partido más reciente, pero las derrotas consecutivas ante el Sheffield United y el Blackburn Rovers inmediatamente anteriores habrán dado motivos de preocupación a Skubala.

El Wolves, en cambio, afronta este encuentro con impulso. Su victoria por 3-0 ante el Cardiff City en la última jornada reforzó su condición de uno de los equipos más regulares de la categoría durante el último mes.

Los dos clubes se han enfrentado en competición oficial en los últimos años, y el Wolves ha ganado los dos duelos más recientes. Peixoto esperará que esa familiaridad genere confianza y no exceso de confianza.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo este partido de Championship.

Noticias de los equipos y plantillas

Bristol City contra Wolverhampton alineaciones probables

Manager

  • M. Skubala

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