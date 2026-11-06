Cómo ver el Atlético de San Luis vs FC Juárez con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 6 nov 2026 - 20:00 Estadio Alfonso Lastras

El Atlético de San Luis recibe al FC Juárez en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX con objetivos muy distintos para ambos clubes.

El equipo de Diego Mejia llega tras perder 0-1 ante Atlas en su último encuentro, un resultado que habrá moderado parte del optimismo generado durante una buena racha a mitad de temporada. San Luis ocupa el 13.º puesto en la clasificación del Apertura y buscará reaccionar en casa.

El FC Juárez llega en mejor forma reciente tras vencer 3-1 al Querétaro FC en su último partido. Esa victoria supuso un alivio para un equipo que había encajado un contundente 5-0 ante Cruz Azul en ese mismo tramo de cinco encuentros.

Sin embargo, el equipo de Pedro Caixinha sigue anclado en el último puesto de la tabla del Apertura, el 18.º, y necesita puntos con urgencia para que sus esperanzas de permanencia resulten creíbles de cara a las últimas semanas del torneo.

Para San Luis, una victoria en casa disiparía las dudas surgidas tras la derrota ante Atlas y le acercaría de nuevo a los equipos que tiene por delante. Para Juárez, sumar tres puntos a domicilio supondría un paso importante en una campaña difícil.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Atlético de San Luis vs FC Juárez, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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