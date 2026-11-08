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Previa del partido

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Primera División - Jornada 12
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid contra Barcelona alineaciones

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-1-2-3
J. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. LlorenteM. LlorenteÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. PubillM. PubillG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosKokeKokeK. LeeK. LeeJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezJoan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíJoão CanceloJoão Canceloteam-logoB. FarinasPedriPedriF. LopezF. LopezM. BernalM. BernalA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinhaL. YamalL. Yamal
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Barcelona
BAR
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Barcelona

Suplentes

Manager

  • D. Simeone
  • H. Flick

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano en un partido de LaLiga de gran importancia en la zona alta de la tabla. El Barcelona llega como líder y el Atlético ocupa la segunda posición. Una victoria de cualquiera de los dos enviaría un mensaje claro en la lucha por el título.

El equipo de Diego Simeone afronta el domingo tras perder por 0-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League, aunque se ha mostrado sólido en LaLiga, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos. El Metropolitano sigue siendo un fortín y Simeone confiará en la organización defensiva de su equipo para frenar a un ataque del Barcelona en plena forma.

El Barcelona de Hansi Flick le marcó seis goles al Deportivo Alavés el pasado fin de semana y después venció por 3-0 al Aston Villa entre semana en la Champions League. Los azulgranas juegan con confianza y son una amenaza real en todo el campo, con Lamine Yamal y Raphinha causando problemas a todas las defensas a las que se enfrentan.

Fuera del campo, la relación entre los clubes ha mejorado considerablemente tras un verano tenso marcado por el culebrón del traspaso de Julian Alvarez. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, encabeza una delegación que viaja a Madrid el domingo, y los directivos de ambos clubes compartirán una comida antes del partido como muestra pública de la recuperación de sus relaciones.

La lista de lesionados del Barcelona añade un elemento de incertidumbre. Jules Kounde, Dani Olmo y Rodri están de baja, lo que obliga a Flick a reorganizar sus opciones, mientras que el Atlético no cuenta con Cristian Romero en defensa.

Este es un partido que podría alterar de forma significativa la lucha por el título. El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ya ha admitido que quiere que ambos equipos se dejen puntos, lo que deja claro lo mucho que hay en juego.

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