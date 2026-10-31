Cómo ver el Atlanta United contra el Toronto FC con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VPN de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial de retransmisión. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 33 1 nov 2026 - 16:30 Mercedes-Benz Stadium

El Atlanta United recibe al Toronto FC en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer de gran importancia para ambos equipos, ahora que la lucha por los playoffs de la Conferencia Este entra en su recta final.

El equipo de Gerardo Martino está en una situación desesperada. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga han dejado al Atlanta en el 14.º puesto de la Conferencia Este, y la distancia que lo separa de las plazas de playoffs no se reduce. Es uno de esos encuentros que no puede permitirse perder.

El Toronto FC llega a Georgia en una posición mucho más estable, pero sin margen para confiarse. El equipo de Robin Fraser ocupa el 11.º puesto del Este, dentro de las plazas de playoffs, pero una racha de resultados dispares, incluida una derrota por 4-2 ante el Columbus Crew en su partido más reciente, significa que todavía no tiene asegurada su plaza.

El contraste entre sus situaciones hace de este un encuentro realmente tenso. El Atlanta necesita ganar para mantener vivas sus escasas esperanzas. El Toronto necesita un buen resultado para proteger una posición que tanto le ha costado conseguir.

Para ambos clubes, el margen de error se reduce. Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de la MLS.

Novedades de los equipos y plantillas