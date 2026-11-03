Cómo ver el Athletico Paranaense-Vasco da Gama con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 17:30

El Athletico Paranaense recibe al Vasco da Gama en un partido de la Serie A importante por motivos muy distintos para cada equipo.

El equipo de Odair Hellmann ocupa la quinta posición y buscará recuperarse después de que las derrotas ligueras consecutivas ante Gremio y Palmeiras hayan frenado su avance hacia lo más alto de la tabla.

El Vasco llega en una situación más delicada. El equipo de Pedro Emanuel es 13.º en la Serie A y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, incluida una contundente derrota por 1-4 ante Flamengo y una derrota copera frente a Palmeiras. La presión sobre el grupo es real.

El Athlético tiene calidad para hacer daño a la mayoría de sus rivales en casa, y su victoria por 1-4 ante Chapecoense AF en un partido anterior de esta racha demostró de lo que es capaz cuando funciona su juego ofensivo. Recuperar aquí su mejor versión contribuiría mucho a reafirmar sus aspiraciones al título.

Para el Vasco, el reto está claro. Ganar a domicilio a un equipo que ocupa la quinta posición sería una importante muestra de su determinación por evitar el descenso, pero sus resultados recientes ofrecen pocos indicios de que pueda lograrlo.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Athletico Paranaense-Vasco da Gama, incluidos los canales de televisión, las opciones para verlo en directo por internet y la hora de inicio.

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