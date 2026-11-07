Cómo ver el Angers contra el Nice con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers y Nice se enfrentan en el Stade Raymond Kopa el domingo 8 de noviembre de 2026, en un partido de la Ligue 1 de gran importancia para dos clubes situados en zonas opuestas de la clasificación.

El Angers ocupa la 15.ª posición y llega en un mal momento, tras perder tres de sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Lyon el pasado fin de semana. Además, ha encajado 13 goles en sus últimos cinco partidos, una racha que ha puesto de manifiesto sus problemas defensivos.

El Nice, octavo, llega con sensaciones muy distintas. El equipo de Olivier Pantaloni ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1, entre ellos uno por 5-2 ante el Rennes y otro por 2-1 en Brest. En las últimas semanas ha parecido un equipo diferente.

Los precedentes favorecen al visitante. El Nice ganó por 2-0 el último enfrentamiento entre ambos, disputado en este mismo estadio en marzo de 2026, y se ha impuesto en tres de sus últimos cinco duelos en la Ligue 1.

El Angers, dirigido por Stephane Gilli, necesita reaccionar. Su equipo solo ha marcado tres goles en sus últimos cinco partidos y tendrá que mejorar considerablemente para sacar algo de este encuentro.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Angers contra el Nice, incluidos la hora de inicio, las opciones para verlo en directo, las novedades de los equipos y su estado de forma.

Novedades y plantillas de los equipos