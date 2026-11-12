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UEFA Nations League C
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Air Albania Stadium
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Dónde ver hoy en directo el Albania-Finlandia: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Albania vs Finlandia
Albania
Finlandia
UEFA Nations League C

Guía completa para ver hoy en directo el Albania-Finlandia de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Previa del partido

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UEFA Nations League C - Jornada 5
Air Albania Stadium

Albania recibe a Finlandia en el Air Albania Stadium de Tirana en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para ambos equipos.

La Albania de Rolando Maran llega a este encuentro como líder del Grupo 1 y busca consolidar su posición tras una racha de resultados dispares en la competición.

El último partido de Albania terminó con una victoria por 2-1 ante San Marino, aunque unos días antes había perdido frente a esta misma Finlandia, un resultado que hará que afronten la revancha con especial atención.

Finlandia, dirigida por Jacob Friis, llega tras perder por 1-0 ante Bielorrusia en su último partido de la Liga de Naciones, un tropiezo que la ha dejado tercera en la clasificación del grupo.

Finlandia ya había derrotado a Albania por 2-1 en casa, por lo que sabe que puede conseguir un buen resultado aquí, aunque jugar fuera supone un reto diferente.

Albania contra Finlandia alineaciones

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Albania
ALB
Formación
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Finlandia
FIN
E. BerishaE. BerishaK. AsllaniK. AsllaniM. MitajM. MitajE. HysajE. HysajY. RamadaniY. RamadaniS. PiliosS. PiliosR. ManajR. ManajB. DjimsitiB. DjimsitiE. MuciE. MuciA. IsmajliA. Ismajliteam-logoQ. LaciL. HradeckyL. Hradeckyteam-logoM. Tenhoteam-logoA. Markhievteam-logoR. Mahutateam-logoB. Kaellmanteam-logoT. Keskinenteam-logoA. StaahlF. JensenF. JensenL. WaltaL. Waltateam-logoV. KoskiO. AntmanO. Antman
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Finlandia
FIN
Albania

Once inicial

Finlandia

Suplentes

Manager

  • R. Maran
  • J. Friis

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