Cómo ver el Albacete contra el Celta Fortuna con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 16 nov 2026 - 14:30 Estadio Carlos Belmonte

El Albacete recibe al Celta Fortuna en el estadio Carlos Belmonte en un partido de Segunda División que enfrenta a uno de los equipos en mejor forma de la categoría con otro que busca poner fin a una mala racha.

El Albacete de Joseba Etxeberria llega al encuentro tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos entre Liga y Copa, una racha que ha mejorado el ánimo en el club y ha reforzado su condición de equipo a tener en cuenta en la segunda categoría.

Su victoria más reciente en Segunda División llegó a domicilio ante el Leganés, por 3-1, un resultado que puso de manifiesto tanto su peligro en ataque como su capacidad para rendir fuera de casa. De vuelta en el Carlos Belmonte, confiará en mantener esa dinámica.

Al Celta Fortuna, dirigido por Fredi Alvarez, le ha costado más encadenar buenos resultados. El filial del club gallego ocupa la 17.ª posición en la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de Liga, aunque un empate ante el Córdoba demostró que es capaz de sumar puntos frente a rivales de mitad de tabla.

La diferencia de forma actual convierte al Albacete en el claro favorito para este encuentro, aunque la imprevisibilidad del Celta Fortuna, reflejada en una victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad B a principios de la temporada, impide descartar por completo al conjunto visitante.

Sigue leyendo para saber cómo ver en directo este partido de Segunda División.

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