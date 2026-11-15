¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoAlbacete
Estadio Carlos Belmonte
team-logoCelta Fortuna
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
Con la colaboración de

Dónde ver hoy en directo el Albacete-Celta Fortuna: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Albacete vs Celta Fortuna
Albacete
Celta Fortuna
Segunda Division

Guía completa para ver hoy en directo el Albacete-Celta Fortuna de Segunda División.

Cómo ver el Albacete contra el Celta Fortuna con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar

Mira fútbol dondequiera
VPN segura y de alta velocidad
Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
Protege hasta 10 dispositivos a la vez
Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
Dirección IP dedicada
Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
República DominicanaSky Sports Norte
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfruta del partido.

Previa del partido

crest
Segunda Division - Jornada 14
Estadio Carlos Belmonte

El Albacete recibe al Celta Fortuna en el estadio Carlos Belmonte en un partido de Segunda División que enfrenta a uno de los equipos en mejor forma de la categoría con otro que busca poner fin a una mala racha.

El Albacete de Joseba Etxeberria llega al encuentro tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos entre Liga y Copa, una racha que ha mejorado el ánimo en el club y ha reforzado su condición de equipo a tener en cuenta en la segunda categoría.

Su victoria más reciente en Segunda División llegó a domicilio ante el Leganés, por 3-1, un resultado que puso de manifiesto tanto su peligro en ataque como su capacidad para rendir fuera de casa. De vuelta en el Carlos Belmonte, confiará en mantener esa dinámica.

Al Celta Fortuna, dirigido por Fredi Alvarez, le ha costado más encadenar buenos resultados. El filial del club gallego ocupa la 17.ª posición en la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de Liga, aunque un empate ante el Córdoba demostró que es capaz de sumar puntos frente a rivales de mitad de tabla.

La diferencia de forma actual convierte al Albacete en el claro favorito para este encuentro, aunque la imprevisibilidad del Celta Fortuna, reflejada en una victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad B a principios de la temporada, impide descartar por completo al conjunto visitante.

Sigue leyendo para saber cómo ver en directo este partido de Segunda División.

Noticias de los equipos y plantillas

Albacete contra Celta Fortuna alineaciones probables

Manager

  • J. Etxeberria

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google