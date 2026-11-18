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Liga de Campeones - Jornada 5 19 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

El partido entre el Benfica y la Roma se retransmite en directo por Disney+. Los abonados pueden seguirlo en streaming desde todos los dispositivos compatibles con el servicio.

El Benfica Campus de Seixal acoge el duelo entre el SL Benfica y la Roma, correspondiente a la Champions League femenina. Los dos equipos se enfrentan en un partido que puede influir en el equilibrio del grupo.

El Benfica de Ivan Baptista llega a la cita con una trayectoria irregular en sus últimos cinco partidos europeos. Las portuguesas vencieron al Austria Wien por 3-1 en su encuentro más reciente, pero cayeron ante el Arsenal Women (0-3) y el Bayern Múnich (0-3) en las semanas anteriores.

La Roma de Gianpiero Piovani, por su parte, llega en un gran momento. El equipo romano ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre liga y copa, incluida la victoria por 6-5 ante el Parma en su último encuentro de Serie A.

En la Champions League femenina, la Roma ya superó al Servette por 2-1, un resultado que refuerza su confianza de cara a esta visita a Portugal. La derrota ante el Chelsea (0-2) sigue siendo la única nota negativa de su etapa reciente.

El Benfica y la Roma ocupan, respectivamente, el noveno y el duodécimo puesto de la clasificación de la Champions League femenina. Hay mucho en juego para ambos equipos.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por TV y streaming.

Novedades de los equipos

Ivan Baptista no ha ofrecido novedades oficiales sobre la disponibilidad de las jugadoras del Benfica: no se han comunicado bajas por lesión ni sanción, pero todavía no se ha dado a conocer la posible alineación. Se esperan más noticias en las horas previas al inicio del partido.

Gianpiero Piovani tampoco ha comunicado bajas en la Roma. La alineación titular aún no está confirmada y se actualizará antes del encuentro.

Estado de forma

El Benfica ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Champions League femenina. Su triunfo más reciente llegó ante el Austria Wien por 3-1, mientras que el empate 1-1 frente al Paris Saint-Germain se remonta a diciembre de 2025. Las portuguesas sufrieron duras derrotas ante el Arsenal Women (0-3) y el Bayern Múnich (0-3), y acumulan seis goles a favor y nueve en contra en este tramo.

La Roma ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Champions League femenina. El equipo romano venció al Parma por 6-5 en la última jornada de liga y al Servette por 2-1 en Europa. Su único tropiezo fue la derrota ante el Chelsea por 0-2. En esos cinco encuentros, la Roma marcó quince goles y encajó nueve.

Enfrentamientos anteriores

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos entre el Benfica y la Roma en competiciones femeninas de la UEFA. Con la información disponible, no es posible ofrecer un balance histórico entre los dos equipos.

Clasificación

En la Champions League femenina, el Benfica ocupa actualmente la novena posición, mientras que la Roma se encuentra en el duodécimo puesto.