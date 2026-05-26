¿Dónde ver hoy el partido de la República Democrática del Congo en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable, como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark, e instala la aplicación.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En la República Democrática del Congo, New World TV posee los derechos de retransmisión del torneo para África subsahariana y trabaja con cadenas locales para ofrecer amplia cobertura. La cadena pública RTNC lo emitirá en abierto, mientras que SuperSport, disponible en Canal+ y DStv, ofrecerá la señal de pago y el streaming digital. En Portugal, los aficionados podrán ver el partido gratis en el nuevo canal digital LiveModeTV, disponible en YouTube. La cobertura premium se ofrecerá en Sport TV.

¿Cuál es el próximo partido de la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de la RDC en la fase de grupos, ante Portugal, se disputará en el emblemático Houston Stadium y se emitirá tanto en canales gratuitos como de pago.

Detalles Información Rival Portugal Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 18:00 (BST) Estadio Estadio de Houston (NRG Stadium) Ciudad Houston, Texas, EE. UU.

Canales de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en la República Democrática del Congo?

Para seguir cada partido de la República Democrática del Congo, los aficionados pueden sintonizar RTNC y SuperSport.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a la República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de la República Democrática del Congo, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de la República Democrática del Congo en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.