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¿Dónde ver hoy el partido de Holanda en el Mundial 2026? Próximo partido, transmisión en vivo, canales de TV y streams online

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Descubre dónde ver el partido cerca de ti. ¡Desplázate hacia abajo para ver las retransmisiones en todo el mundo!

Ver el Mundial de fútbol de 2026 en los Países Bajos a través de Ziggo GO tiene varias ventajas, ya que los derechos de retransmisión en ese país los posee la cadena pública NOS.

Estas son las razones principales por las que la aplicación es una excelente opción para seguir el torneo:

Las principales ventajas de la Copa del Mundo de 2026 en Ziggo GO

Acceso completo a los 104 partidos a través de NPO: la NOS retransmitirá todo el Mundial en directo por NPO 1, NPO 2 y NPO 3. Al estar incluidos en el paquete básico de Ziggo, los verás gratis en directo, con previas y análisis.

Además, gracias a Begin Gemist y Replay TV, puedes ver los partidos que se disputan a última hora de la tarde o de noche (hora neerlandesa) cuando tú elijas. Si te pierdes el inicio, Begin Gemist te deja empezar el partido desde el principio. Además, al día siguiente puedes volver a ver los encuentros completos con Replay TV.

Streaming en todo Países Bajos y la UE: Ya estés en casa, en el jardín, en el tren o de vacaciones en Europa, disfruta de todos los partidos en directo en tu móvil, tableta u ordenador portátil.

Este Mundial con 48 equipos bate el récord de partidos, con variosencuentros simultáneos sobre todo al final de la fase de grupos. Con Ziggo GO puedes ver un partido en la TV y otro en tu tableta o móvil.

En los Países Bajos, Ziggo GO no se vende como suscripción independiente. Es gratuita para clientes de televisión o Internet + TV de Ziggo.

Para acceder a la aplicación (y ver en streaming los canales de televisión para, por ejemplo, el Mundial), debes pagar la suscripción subyacente. Estas son las tarifas actuales:

¿Cuánto cuesta Ziggo (con Ziggo GO gratis)?

1. Solo TV (cable)

  • Precio mensual: 23,82 €.
  • Incluye canales básicos de TV digital por cable y acceso completo a Ziggo GO en tu móvil, tableta o TV inteligente.

2. Paquetes de Internet y TV (combinaciones más elegidas)

  • Wifi Start + TV (100 Mbit/s): 53,50 € al mes
  • Wifi Medio + TV (400 Mbit/s): 61,50 € al mes
  • Wifi Grande + TV (1000 Mbit/s): 69,00 € al mes

Descuentos para nuevos clientes.

Al suscribirte como nuevo cliente de Ziggo, suelen ofrecerte promociones: 50 % de descuento en la cuota durante elprimeraño (unos 26,75 € al mes) o un regalo de bienvenida.

¿No eres cliente?

Si no quieres pagar, descarga la app Ziggo GO, crea una cuenta gratuita de Ziggo SportFree y disfruta de los partidos de fútbol de la UEFA de los clubes neerlandeses. No tendrás acceso a los canales de televisión neerlandeses habituales (como NPO).

Para ver partidos fuera del país donde se emiten, puedes eludir las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usar una VPN?

1. Regístrate en una VPN de confianza, como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark, e instala la aplicación en tu dispositivo.

2. Conéctate a un servidor en el país de tu plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión en directo y pulsa reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad para eludir bloqueos.

2. En ordenador, abre una ventana de incógnito para evitar cookies previas.

3. Saltarse los bloqueos geográficos puede incumplir las condiciones de uso de algunas plataformas.

En los Países Bajos, la cadena pública NOS tiene los derechos. El partido se emitirá en directo por televisión en abierto en los principales canales y también se podrá ver en streaming en NOS.nl y en la app NPO Start. En Japón se emitirá mediante el Japan Consortium: en abierto por NHK (canales terrestres, NHK+ y BS Premium 4K), Nippon TV y Fuji TV, y en plataformas digitales premium como DAZN.

¿Cuál es el próximo partido de Holanda en el Mundial de 2026?

El debut de Países Bajos en el Mundial 2026, ante Japón, se disputará en el AT&T Stadium y se ofrecerá tanto en canales gratuitos como en plataformas de pago.

Detalles

Información

Rival

Japón

Fecha

Domingo, 14 de junio de 2026

Hora de inicio

15:00 h (hora local) / 21:00 h (BST)

Estadio

AT&T Stadium (estadio de Dallas)

Lugar

Arlington, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán el Mundial de 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región

📺 Cadena

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | App de RDS | App de CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

¿Qué canal retransmite el Mundial de fútbol en los Países Bajos?

Los aficionados pueden sintonizar la NOS para seguir cada partido.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para seguir a los Países Bajos durante el Mundial de 2026.

Para ver a la selección holandesa, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca transmisión gratuita. Así se hace:

  1. Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026.
  2. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o smart TV).
  3. Conéctate a un servidor en ese país.
  4. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
  5. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Holanda en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar una tarifa de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues garantiza la alta velocidad necesaria para una retransmisión en directo fluida en 4K o HD.

  1. Descarga Saily en la App Store o Google Play.
  2. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
  3. Instala la eSIM: sigue las instrucciones de instalación de la app con un solo toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
  4. Al llegar, activa la suscripción y abre tu app de streaming para disfrutar del partido con una conexión móvil ultrarrápida.