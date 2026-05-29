¿Dónde ver hoy el partido de Holanda en el Mundial 2026? Próximo partido, transmisión en vivo, canales de TV y streams online

Ver el Mundial de fútbol de 2026 en los Países Bajos a través de Ziggo GO tiene varias ventajas, ya que los derechos de retransmisión en ese país los posee la cadena pública NOS.

Estas son las razones principales por las que la aplicación es una excelente opción para seguir el torneo:

Las principales ventajas de la Copa del Mundo de 2026 en Ziggo GO

Acceso completo a los 104 partidos a través de NPO: la NOS retransmitirá todo el Mundial en directo por NPO 1, NPO 2 y NPO 3. Al estar incluidos en el paquete básico de Ziggo, los verás gratis en directo, con previas y análisis.

Además, gracias a Begin Gemist y Replay TV, puedes ver los partidos que se disputan a última hora de la tarde o de noche (hora neerlandesa) cuando tú elijas. Si te pierdes el inicio, Begin Gemist te deja empezar el partido desde el principio. Además, al día siguiente puedes volver a ver los encuentros completos con Replay TV.

Streaming en todo Países Bajos y la UE: Ya estés en casa, en el jardín, en el tren o de vacaciones en Europa, disfruta de todos los partidos en directo en tu móvil, tableta u ordenador portátil.

Este Mundial con 48 equipos bate el récord de partidos, con variosencuentros simultáneos sobre todo al final de la fase de grupos. Con Ziggo GO puedes ver un partido en la TV y otro en tu tableta o móvil.

En los Países Bajos, Ziggo GO no se vende como suscripción independiente. Es gratuita para clientes de televisión o Internet + TV de Ziggo.

Para acceder a la aplicación (y ver en streaming los canales de televisión para, por ejemplo, el Mundial), debes pagar la suscripción subyacente. Estas son las tarifas actuales:

¿Cuánto cuesta Ziggo (con Ziggo GO gratis)?

1. Solo TV (cable)

Precio mensual: 23,82 €.

Incluye canales básicos de TV digital por cable y acceso completo a Ziggo GO en tu móvil, tableta o TV inteligente.

2. Paquetes de Internet y TV (combinaciones más elegidas)

Wifi Start + TV (100 Mbit/s): 53,50 € al mes

Wifi Medio + TV (400 Mbit/s): 61,50 € al mes

Wifi Grande + TV (1000 Mbit/s): 69,00 € al mes

Descuentos para nuevos clientes.

Al suscribirte como nuevo cliente de Ziggo, suelen ofrecerte promociones: 50 % de descuento en la cuota durante elprimeraño (unos 26,75 € al mes) o un regalo de bienvenida.

¿No eres cliente?

Si no quieres pagar, descarga la app Ziggo GO, crea una cuenta gratuita de Ziggo SportFree y disfruta de los partidos de fútbol de la UEFA de los clubes neerlandeses. No tendrás acceso a los canales de televisión neerlandeses habituales (como NPO).

Para ver partidos fuera del país donde se emiten, puedes eludir las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usar una VPN?

1. Regístrate en una VPN de confianza, como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark, e instala la aplicación en tu dispositivo.

2. Conéctate a un servidor en el país de tu plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión en directo y pulsa reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad para eludir bloqueos.

2. En ordenador, abre una ventana de incógnito para evitar cookies previas.

3. Saltarse los bloqueos geográficos puede incumplir las condiciones de uso de algunas plataformas.

En los Países Bajos, la cadena pública NOS tiene los derechos. El partido se emitirá en directo por televisión en abierto en los principales canales y también se podrá ver en streaming en NOS.nl y en la app NPO Start. En Japón se emitirá mediante el Japan Consortium: en abierto por NHK (canales terrestres, NHK+ y BS Premium 4K), Nippon TV y Fuji TV, y en plataformas digitales premium como DAZN.

¿Cuál es el próximo partido de Holanda en el Mundial de 2026?

El debut de Países Bajos en el Mundial 2026, ante Japón, se disputará en el AT&T Stadium y se ofrecerá tanto en canales gratuitos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Japón Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 15:00 h (hora local) / 21:00 h (BST) Estadio AT&T Stadium (estadio de Dallas) Lugar Arlington, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán el Mundial de 2026 en todo el mundo

¿Qué canal retransmite el Mundial de fútbol en los Países Bajos?

Los aficionados pueden sintonizar la NOS para seguir cada partido.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para seguir a los Países Bajos durante el Mundial de 2026.

Para ver a la selección holandesa, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca transmisión gratuita. Así se hace:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Holanda en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar una tarifa de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues garantiza la alta velocidad necesaria para una retransmisión en directo fluida en 4K o HD.

Descarga Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue las instrucciones de instalación de la app con un solo toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Al llegar, activa la suscripción y abre tu app de streaming para disfrutar del partido con una conexión móvil ultrarrápida.



