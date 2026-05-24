¿Dónde ver hoy el partido de Costa de Marfil en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Costa de Marfil, las cadenas nacionales RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) y NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) emiten en abierto. El partido se verá en directo por sus canales terrestres y en las plataformas RTI Play y NCI ID. En Ecuador, Teleamazonas lo emitirá en abierto y DirecTV, a través de DSports y la app DGO, en pago.

¿Cuál es el próximo partido de Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Costa deMarfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Ecuador, será en el Lincoln Financial Field. Como es el primer partido de los Elefantes y enfrenta a dos selecciones competitivas, se emitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Ecuador Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 15 de junio) Estadio Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia) Ciudad Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Costa de Marfil?

Para seguir la campaña de Costa de Marfil, con Amad Diallo y Simon Adingra, sintoniza La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Costa de Marfil, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratis o en mejor calidad.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Costa de Marfil en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



