¿Dónde ver hoy al Alavés? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Orange TV ofrece la cobertura de fútbol en directo de Movistar Plus y DAZN como parte de sus paquetes que constan de fibra más TV, complementos de streaming y/o líneas móviles.

Sus planes de Fútbol incluyen todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga HyperMotion, además de la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.