



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Uzbekistán se verá en Zo'r TV, disponible en TDT, cable y plataformas locales. En Colombia lo emitirán Caracol Televisióny RCN Televisión, en directo por Caracol TV, Canal RCN, Caracol Play y Deportes RCN.

¿Cuál es el próximo partido de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Colombia, se disputará en el Estadio Azteca. Por la importancia del encuentro, se podrá ver en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Colombia Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 21:00 (hora local) / 03:00 (BST, 18 de junio) Estadio Estadio Azteca (Ciudad de México) Ciudad Ciudad de México, México

Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Uzbekistán?

Los aficionados pueden ver cada partido de Uzbekistán en directo a través de Zo'r TV.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Uzbekistán, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (ordenador, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Uzbekistán en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y elige un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



