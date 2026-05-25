¿Dónde ver hoy a Senegal en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Senegal se verá en RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise), que emite en abierto por sus canales terrestres y llega a millones de aficionados. En Francia, los derechos están repartidos entre M6 y beIN SPORTS. M6 lo emitirá en abierto también en su plataforma digital M6+ (antes 6play). La cobertura de pago la ofrece beIN SPORTS, con transmisión completa para sus suscriptores a través de la aplicación beIN SPORTS CONNECT o myCANAL.

¿Cuál es el próximo partido de Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteFrancia, será en el New York New Jersey Stadium. Los Leones de Teranga abrirán el torneo frente a una potencia mundial, y el partido se verá en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Francia Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora del saque inicial 15:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium) Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Senegal?

Para seguir cada partido de Senegal, los aficionados pueden sintonizar RTS.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Senegal, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Senegal en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



