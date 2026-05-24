¿Dónde ver hoy a Japón en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Japón, el partido se verá a través del Japan Consortium: NHK lo emitirá en abierto por sus canales terrestres, NHK+ y BS Premium 4K, y también lo ofrecerán las cadenas comerciales Nippon TV y Fuji TV. Además, DAZN ofrecerá cobertura digital premium. En los Países Bajos, la cadena pública NOS tiene los derechos: emitirá el partido en abierto por televisión y en streaming a través de NOS.nl y la app NPO Start.

¿Cuál es el próximo partido de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Japón en la fase de grupos, contraPaíses Bajos, se jugará en el AT&T Stadium y se emitirá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Países Bajos Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 15:00 (hora local) / 21:00 (BST) Estadio AT&T Stadium (Estadio de Dallas) Ciudad Arlington, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión de todo el mundo retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Japón?

Para seguir la campaña de Japón, con Kaoru Mitoma como protagonista, se puede sintonizar NHK, Fuji TV, Nippon TV, DAZN o Abema.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Japón, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Japón en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



