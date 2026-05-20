



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En el Reino Unido se verá en ITV1, canal accesible con una antena digital estándar. En Croacia se emitirá en directo por HRT 2 y en la plataforma HRTi.

¿Cuál es el próximo partido de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Croacia, se disputará en el estadio AT&T. Al ser el primer partido de los Tres Leones y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Croacia Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 15:00 (hora local) / 21:00 (BST) Estadio Estadio AT&T (Dallas) Ciudad Arlington, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión de todo el mundo retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Inglaterra?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de los Tres Leones por la gloria en la retransmisión en directo de la BBC o ITV.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Inglaterra, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la retransmisión gratuita o de tu preferencia. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la aplicación en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Inglaterra en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del streaming en tu conexión móvil de alta velocidad.



