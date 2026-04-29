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¿Dónde ver hoy a Escocia en el Mundial de la FIFA 2026? Guía de TV, transmisiones gratuitas, VPN y eSIM

Escocia llega al Grupo C con ganas y preparada para un calendario exigente: Brasil, Haití y Marruecos.


Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región

📺 Emisora

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaiyán

Azerbaiyán: ITV

🇧🇪 Bélgica

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Camboya

Hang Meas

🇨🇦 Canadá

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croacia

HRT

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dinamarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Fiyi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Alemania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hungría

MTVA

🇮🇸 Islandia

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Irán

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Japón

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazajistán

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirguistán

KTRK

🇱🇻 Letonia

TV3 Letonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Luxemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldivas

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauricio

MBC

🇲🇽 México

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Países Bajos

NOS

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Norte

Arena Sport

🇳🇴 Noruega

NRK | TV2

🇵🇦 Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perú

América Televisión

🇵🇭 Filipinas

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumanía

Antena

🇷🇺 Rusia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Eslovaquia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Eslovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudáfrica

SABC | SportyTV

🌏 Sudamérica

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sur

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 España

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 África subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suecia

SVT | TV4

🇨🇭 Suiza

SRG SSR

🇹🇼 Taiwán

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tayikistán

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Oriental

ETO

🇹🇷 Turquía

TRT

🇹🇲 Turkmenistán

Turkmenistán Sport

🇺🇦 Ucrania

MEGOGO

🇬🇧 Reino Unido

BBC | ITV

🇺🇸 Estados Unidos

Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


Más información: equipaciones de Escocia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios.

¿Qué canal transmite la Copa Mundial de la FIFA en Escocia?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de Escocia por la gloria en la retransmisión en directo de la BBC y STV.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026


Para ver a la selección de Escocia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida.

  1. Elige una VPN rápida (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark).
  2. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
  3. Conéctate a un servidor en ese país.
  4. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
  5. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Escocia en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

  1. Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
  2. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y elige un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
  3. Instala la eSIM: sigue la guía de un toque en la app. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
  4. Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.