



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En el Reino Unido se verá en la BBC (BBC One y BBC Scotland), accesible con una antena digital estándar. En Haití, Tele Haiti y Canal+ Haiti lo emitirán en directo por televisión y en sus plataformas de streaming.

¿Cuál es el próximo partido de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Haití, se disputará en el Gillette Stadium. Al ser el primer partido de la Tartan Army y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Haití Fecha Sábado, 13 de junio de 2026 Hora del saque inicial 21:00 (hora local) / 02:00 (BST, 14 de junio) Estadio Gillette Stadium (Estadio de Boston) Ciudad Foxborough, Massachusetts, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Escocia?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de Escocia por la gloria en directo a través de la BBC y STV.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Escocia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Escocia en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos móviles directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



