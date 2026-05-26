¿Dónde ver hoy a Croacia en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Croacia, la cadena pública HRT tiene los derechos exclusivos y retransmitirá el partido en abierto por HRT 1 o HRT 2, con streaming completo en HRTi. En Inglaterra se emitirá en abierto por ITV (STV en Escocia); la señal lineal estará en ITV1 y la cobertura digital en directo y bajo demanda se ofrecerá por la app y el sitio web de ITVX.

¿Cuál es el próximo partido de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Croacia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteInglaterra, se disputará en el estadio de Dallas y se emitirá tanto en canales en abierto como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Inglaterra Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 15:00 (hora local) / 21:00 (BST) Estadio Estadio de Dallas (AT&T Stadium) Ciudad Arlington, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Croacia?

Para seguir la campaña de Croacia, los aficionados pueden sintonizar HRT.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Croacia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu PC, móvil o Smart TV. Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Croacia en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.