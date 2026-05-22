¿Dónde ver hoy a Colombia en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor del país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a play.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, usa navegación privada para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Colombia, el partido se verá en Caracol Televisión y RCN Televisión. Se transmitirá en vivo por Caracol TV y Canal RCN, y online a través de Caracol Play y Deportes RCN. En Uzbekistán, Zo'r TV lo emitirá por señal digital terrestre, cable y plataformas locales de streaming.

¿Cuál es el próximo partido de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Uzbekistán, se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Por ser el primer partido de Los Cafeteros y enfrentar a dos selecciones competitivas, se emitirá en televisión abierta y de pago.

Detalles Información Rival Uzbekistán Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 20:00 (hora local) / 02:00 (BST, 18 de junio) Estadio Estadio Azteca (Ciudad de México) Ciudad Ciudad de México, México

Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Colombia?

Para seguir la campaña de Colombia, con James Rodríguez y Luis Díaz, sintoniza Bell Media y TSN.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Colombia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Colombia en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



