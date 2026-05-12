



En Austria, puedes ver el partido gratis en ORF o ServusTV y en sus plataformas de streaming. En Jordania, sintoniza beIN Sports o usa beIN Sports Connect.

Si estás en el extranjero, usa una VPN: conéctate a un servidor austriaco para ver el partido gratis en ORF o a uno de la región MENA para verlo en beIN Sports Connect (requiere suscripción de pago).









¿Cuál es el próximo partido de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Su debut será el 16 dejunio de 2026 (hora local) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ante Jordania. Para Austria será su primera Copa del Mundo en 28 años, mientras que Jordania debutará en la competición.





Rival Jordania Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora de inicio 21:00 PDT (hora local) / 06:00 CEST (Austria) Estadio Levi's Stadium (Estadio de la Bahía de San Francisco) Ciudad Santa Clara, California (EE. UU.)





Jordania, subcampeona de la Copa Asiática 2024, no será un rival fácil, aunque las casas de apuestas dan como favorita a la experimentada Austria de Ralf Rangnick. Con un Grupo J complicado, que incluye un duelo con la campeona Argentina solo seis días después, este partido es clave para que Austria asegure uno de los dos primeros puestos y avance a las eliminatorias.

Calendario completo de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha Partido Estadio 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium (Santa Clara, CA) 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T (Arlington, Texas) 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead (Kansas City, MO)

Las mejores VPN para ver a Austria en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Austria, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

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Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) .

Conéctate a un servidor en ese país.

Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.

Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Austria en directo.

Los aficionados que quieran seguir cada momento de la lucha de Austria por la gloria pueden sintonizar la retransmisión en directo y en abierto en ORF y ServusTV.









Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🌍 País / Región 📺 Emisora 🇦🇫 Afganistán ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Argelia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaiyán Azerbaiyán: ITV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Camboya Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croacia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Checa ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiyi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungría MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Irán IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Japón NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazajistán QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirguistán KTRK 🇱🇻 Letonia TV3 Letonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauricio MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Medio y Norte de África beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Bajos NOS 🇳🇿 Nueva Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perú América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumanía Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Eslovaquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudáfrica SABC | SportyTV 🌏 Sudamérica DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sur JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 España RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suecia SVT | TV4 🇨🇭 Suiza SRG SSR 🇹🇼 Taiwán ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tayikistán Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Oriental ETO 🇹🇷 Turquía TRT 🇹🇲 Turkmenistán Turkmenistán Sport 🇺🇦 Ucrania MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglés) | Telemundo (español) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistán Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









La elección del viajero: streaming con Saily eSIM

Desarrollado por Nord Security, Saily te permite descargar un plan de datos digital directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.

Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB .

Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.

Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



