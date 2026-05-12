¿Dónde ver hoy a Austria en el Mundial de la FIFA 2026? Guía de TV, retransmisiones gratuitas, VPN y eSIM

Próximo partido de Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Categoría Detalles Rival Jordania Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora 21:00 PDT (hora local) / 06:00 CEST (Austria) Estadio Levi's Stadium (Estadio de la Bahía de San Francisco) Ciudad Santa Clara, California (EE. UU.)

El 16 dejunio de 2026 (hora local) Austria regresa al Mundial tras 28 años y Jordania debuta en la Copa del Mundo.

Jordania, subcampeona de la Copa Asiática 2024, no será un rival fácil, aunque las casas de apuestas dan como favorita a la experimentada Austria de Ralf Rangnick. Con un complicado Grupo J que incluye a la vigente campeona, Argentina, seis días después, este partido es clave para que Austria aspire a avanzar.

Calendario completo de Austria en la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Fecha Calendario Lugar 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium (Santa Clara, California) 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T (Arlington, Texas) 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead (Kansas City, MO)

Las mejores VPN para ver a Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Austria, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferente. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN y NordVPN destacan en 2026. Instala la app: descarga la VPN en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV). Conéctate a un servidor estratégico Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Austria en directo.

Los aficionados pueden ver la retransmisión en directo y en abierto en ORF y ServusTV.









Para viajeros, Saily eSIM ofrece streaming sin interrupciones.

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Activa el plan al llegar y disfruta del streaming . Abre tu app de streaming y ve el partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.









Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026

🌍 País / Región 📺 Emisora 🇦🇫 Afganistán ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Argelia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaiyán Azerbaiyán: ITV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Camboya Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croacia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Checa ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiyi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungría MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Irán IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Japón NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazajistán QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirguistán KTRK 🇱🇻 Letonia TV3 Letonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauricio MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Medio y Norte de África beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Bajos NOS 🇳🇿 Nueva Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perú América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumanía Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Eslovaquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudáfrica SABC | SportyTV 🌏 Sudamérica DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sur JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 España RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suecia SVT | TV4 🇨🇭 Suiza SRG SSR 🇹🇼 Taiwán ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tayikistán Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Oriental ETO 🇹🇷 Turquía TRT 🇹🇲 Turkmenistán Turkmenistán Sport 🇺🇦 Ucrania MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglés) | Telemundo (español) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistán Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV



