Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Argentina se verá por Telefe, TV Pública y TyC Sports, disponibles por aire y en cable digital. En Argelia, la ENTV lo transmitirá por su señal terrestre y, además, se ofrecerá en los canales premium y plataformas digitales de beIN Sports.

¿Cuál es el próximo partido de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Argelia, se disputará en el Arrowhead Stadium. Por ser el primer partido del campeón defensor y un duelo de alto nivel, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Argelia Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora del saque inicial 20:00 (hora local) / 02:00 (BST, 17 de junio) Estadio Arrowhead Stadium (Estadio de Kansas City) Ciudad Kansas City, Misuri, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadenas transmiten el Mundial de la FIFA en Argentina?

Para seguir cada partido de Argentina, sintoniza Telefe, TV Pública, TyC Sports o DSports.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección argentina, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferida.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor del país que transmite el partido. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Argentina en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



