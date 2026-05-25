¿Dónde ver hoy a Arabia Saudí en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en directo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Arabia Saudí, el partido se verá en beIN SPORTS, que tiene los derechos para Oriente Medio y Norte de África (MENA) y lo emitirá en beIN SPORTS MAX y en la app beIN CONNECT. En Uruguay se verá gratis en Canal 5 y Antel TV, mientras que DirecTV Sports (DSports) y su app DGO ofrecerán todos los partidos de pago.

¿Cuál es el próximo partido de Arabia Saudí en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Arabia Saudí debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Uruguay en el Miami Stadium. El partido, que marca el esperado estreno de los Halcones Verdes ante un gigante sudamericano, se retransmitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Uruguay Fecha Lunes 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Estadio Hard Rock Ciudad Miami Gardens, Florida, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Arabia Saudí?

Los aficionados pueden sintonizar beIN Sports para seguir cada partido de Arabia Saudí.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Arabia Saudí en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Arabia Saudí, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu PC, móvil o Smart TV. Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Arabia Saudí en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



