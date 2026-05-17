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Abe Lenstra Stadion
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Dónde ver Heerenveen-Ajax: canal TV, streaming, hora y forma actual de ambos equipos

SC Heerenveen vs Ajax
SC Heerenveen
Ajax
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el sc Heerenveen y el Ajax, además de las últimas noticias sobre los equipos.

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Eredivisie - Eredivisie
Abe Lenstra Stadion

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión del SC Heerenveen - Ajax: canal de televisión y streaming.

El partido se verá en los Países Bajos por ESPN en Ziggo.

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ESPN via Ziggo

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Noticias y alineaciones de los equipos.

SC Heerenveen contra Ajax alineaciones probables

4-2-3-1
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
Formación
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
22B. Klaverboer28H. Petrov3M. Willemsen4S. Kersten45O. Braude8L. Brouwers20J. Trenskow10R. Meerveld11L. Oyen16M. Linday9D. Vente26M. Paes32T. Tomiyasu4K. Itakura30A. Bouwman2L. Rosa10O. Gloukh6Y. Regeer18D. Klaassen25W. Weghorst11M. Godts23S. Berghuis
Ajax crest
Ajax
AJX
4-2-3-1
SC Heerenveen

Once inicial

Ajax

Manager

  • R. Veldman
  • O. Garcia

Lesiones y suspensiones

El sc Heerenveen no podrá contar con el portero A. Noppert ni con el defensa V. Zagaritis, ambos lesionados. No hay sancionados. Once probable: Klaverboer; Petrov, Willemsen, Kersten, Braude; Brouwers, Trenskow, Meerveld; Oyen, Linday, Vente.

El Ajax viaja con varias bajas: J. Heerkens, V. Jaros, K. Dolberg, O. Edvardsen y J. Sutalo, todos lesionados. No hay sancionados. Once probable: M. Paes; T. Tomiyasu, K. Itakura, A. Bouwman, L. Rosa; O. Gloukh, Y. Regeer, D. Klaassen; W. Weghorst, M. Godts, S. Berghuis. Más actualizaciones pronto.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

HEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

AJX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el sc Heerenveen ha ganado tres y perdido dos. Su último encuentro acabó con una derrota 2-0 en casa ante el NAC. Antes, venció 0-2 al FC Volendam y 2-1 al Fortuna Sittard como local. La peor caída fue el 3-0 contra el AZ. En total, marcó nueve goles y encajó ocho.

El Ajax ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su último encuentro terminó 1-2 en casa ante el FC Utrecht el 10 de mayo. Antes, empató 2-2 en el campo del PSV y venció 0-2 al NAC y 0-3 al Heracles, aunque cayó 1-2 frente al FC Twente en abril.

Enfrentamientos directos

HEE

Últimos partidos

AJX

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

5

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El último encuentro entre ambos clubes fue el 1 de noviembre de 2025 en la Johan Cruijff ArenA, con empate 1-1 en la Eredivisie. Antes, el Ajax ganó 0-2 en Heerenveen en enero de 2025. En los últimos cinco duelos, Ajax ganó tres, perdió uno y empató otro. La única victoria del Heerenveen en ese periodo fue en febrero de 2024, 3-2 en casa.

Clasificación

En la Eredivisie, Heerenveen es octavo y Ajax quinto. El Ajax aún pelea por un puesto europeo, mientras que Heerenveen llega sin presión.

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