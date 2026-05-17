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Retransmisión del FC Volendam - Telstar: canal de televisión y streaming en directo.
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Noticias y alineaciones de los equipos.
FC Volendam contra Telstar alineaciones probables
Once inicial
Manager
- R. Kruys
- A. Correia
Lesiones y suspensiones
FC Volendam: baja J. Bacuna por lesión. Once probable: R. Steur; M. Amevor, Y. Leliendal, N. Verschuren, P. Ugwu; B. Ould-Chikh, R. Mühren, A. Plat; B. Pauwels, G. Yah, A. Descotte.
El Telstar no podrá contar con C. Hatenboer por lesión. Su once probable: R. Koeman; D. Koswal, D. Bakker, N. Ogidi Nwankwo, J. Hardeveld; P. Brouwer, R. Oudsten, T. Noslin; S. Hetli, G. Offerhaus, S. van Duijn. Cualquier cambio en los días previos se actualizará lo antes posible.
Estado de forma reciente
En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el FC Volendam ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas. El último encuentro acabó 1-1 ante Excelsior, tras vencer 0-2 a Heracles. Marcó cuatro goles y encajó cinco, lo que refleja su fragilidad ofensiva y defensiva.
El Telstar, con dos triunfos, un empate y dos derrotas, muestra una ligera ventaja. Su último partido acabó con una goleada 3-0 al Heracles, y el 4-1 al Sparta muestra su potencia ofensiva; sin embargo, también perdió 4-1 contra el FC Utrecht, lo que revela cierta fragilidad defensiva. En total, marcó diez goles y encajó ocho.
Enfrentamientos directos
El último duelo entre ambos clubes, en agosto de 2025, terminó 2-2 en casa del Telstar. En los cinco más recientes, Volendam gana dos veces y hay tres empates. El Telstar marcó nueve goles en esos cinco duelos y el Volendam trece, lo que indica que los vecinos del norte de Holanda suelen ofrecer partidos con muchos goles.
Clasificación
En la tabla de la Eredivisie, Volendam es decimosexto y Telstar decimocuarto; ambos están en zona de peligro.