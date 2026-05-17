Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

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Retransmisión del Everton - Sunderland: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Everton tiene tres bajas por lesión: I. Gueye, J. Grealish y J. Branthwaite. No hay sancionados en el equipo local. La alineación prevista por Moyes es: J. Pickford; M. Keane, V. Mykolenko, J. O'Brien, J. Tarkowski; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner, T. Iroegbunam; I. Ndiaye; Beto.

El Sunderland no podrá contar con los lesionados Bertrand Traoré y R. Mundle, ni con el sancionado D. Ballard. El once probable de los Black Cats es: R. Roefs; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume; E. Le Fee; B. Brobbey. Cualquier cambio de última hora se indicará aquí.

Estado de forma reciente

El Everton no ha ganado en sus últimos cinco partidos de la Premier League: tres empates y dos derrotas. El más reciente fue un 2-2 ante el Crystal Palace el 10 de mayo, y antes empató 3-3 con el Manchester City el 4 de mayo. Cayeron ante West Ham (1-2) y Liverpool (2-1). En total, marcaron diez goles y encajaron once.

El Sunderland, en sus últimos cinco encuentros de la Premier, suma una victoria, tres empates y una derrota. Su último encuentro, el 9 de mayo, acabó 0-0 en Old Trafford. Vencieron 1-0 al Tottenham en casa el 12 de abril y cayeron 5-0 ante el Nottingham Forest el 24 de abril. Marcaron cinco goles y encajaron siete en estos cinco duelos.

Enfrentamientos directos

El último encuentro entre ambos equipos fue el 10 de enero de 2026 en la FA Cup, con un 1-1 en el Hill Dickinson Stadium. Antes, el 3 de noviembre de 2025 en la Premier League, también empataron 1-1 en Wearside. En cinco duelos, el Everton ha ganado dos veces, el Sunderland ninguna y hay tres empates. En 2017 se midieron en dos ocasiones, con victoria toffee en ambos.

Clasificación

En la Premier League, el Everton es décimo y el Sunderland duodécimo, por lo que el partido no afecta a la parte alta ni baja de la tabla.