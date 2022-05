Dónde ver en España el Milan vs. Atalanta de la Serie A 2021-2022: resumen, Movistar, alta, precio y cómo ver en todos los dispositivos

Lo tiene muy cerca el Milan para romper la sequía sin ganar la Serie A que comenzó hace diez años, pero no puede fallar ante la Atalanta en San Siro este domingo. Los de Pioli tienen un escaso margen de dos puntos sobre su rival de la ciudad, el Inter, así que no puede confiarse en absoluto. Si ganan y no lo hacen los recientes campeones de la Coppa, cantarán el alirón.

Por su parte, el cuadro bergamasco se juega sus últimas opciones de repetir presencia en competiciones europeas. Los de Giasperini son octavos con 59 unidades, las mismas que el séptimo y el sexto: Fiorentina y Roma respectivamente. Por ello, están obligados a sumar en el templo rossonero.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Milan vs. Atalanta de Serie A 2021-2022?

PARTIDO Milan vs. Atalanta FECHA Domingo, 15 de mayo de 2022 HORARIO 18:00 ESTADIO San Siro, Milán

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M50 O127) 18:00 Sudamérica Star+ ARG: 13:00

CHI: 12:00

COL: 11:00 México SKY Sports 11:00



