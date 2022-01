Dónde ver en España el Burkina Faso vs. Túnez de la Copa África 2022: Canal TV y streaming en directo

La 33° edición de la Copa África, que se está desarrollando en Camerún, entra en su última fase, la más emocionante. Ya quedan apenas ocho equipos que se disputarán ese preciado primer puesto. Este sábado, en los cuartos de final, se enfrentarán Burkina Faso y Túnez. Sólo un equipo se meterá en las semifinales del torneo, que se jugarán el 2 y el 3 de febrero (la final, en tanto, es el 6 de febrero).

TODO SOBRE EL BURKINA FASO VS. TÚNEZ DE LA COPA ÁFRICA

En los octavos de final, Burkina Faso eliminó a Gabón en los penaltis, tras igualar 1 a 1, mientras que Túnez superó a Nigeria 0 a 1.

En los otros partidos de cuartos, jugarán Gambia vs. Camerún, Egipto vs. Marruecos y Senegal vs. Guinea Ecuatorial.

¿Cuándo y dónde es el Burkina Faso vs. Túnez, de la Copa de África 2022?

PARTIDO Burkina Faso vs. Túnez FECHA Sábado, 29 de enero ESTADIO Estadio Roumdé Adjia, Camerún HORA 20:00



Dónde ver en directo online el Burkina Faso vs. Túnez

ZONA CANAL HORARIO España CAF TV (Youtube) 20:00 Sudamérica CAF TV (Youtube) Star+ ESPN ARG y CHI: 16:00, COL: 14:00 México CAF TV (Youtube) Star+ ESPN 3 13:00

