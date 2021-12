Llegó uno de los encuentros de la temporada. Chelsea y Liverpool se ven las caras en un duelo en el que ninguno de los dos equipos quiere dejarse puntos, porque de lo contrario, se pueden quedar prácticamente fuera de la lucha por el título. Tras una temporada en la que el Manchester City ha tomado el control de la tabla y cuenta con una gran ventaja sobre sus dos grandes perseguidores, la victoria puede ser clave para ambas escuadras, que buscan seguir evolucionando en la Premier.

TODO SOBRE EL CHELSEA VS. LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

El cuadro de Tuchel, segundo a ocho puntos del conjunto de Guardiola, recibe en casa a los ‘reds’ con ganas de dar un golpe sobre la mesa. Tras pinchar en 8 encuentros, solo 2 de los cuales son derrotas, el vigente campeón de Europa necesita conseguir la victoria para recortar la distancia con el equipo ‘citizen’ cuanto antes.

Además, las polémicas palabras de Lukaku no han hecho más que generar ruido para un equipo que necesita recortar puntos de forma urgente para no descolgarse de forma definitiva por un título que parece decidido, pero no está cerrado… ni mucho menos.

Pero antes, para conseguir empezar a recortar distancias con el líder destacado de la competición, el cuadro londinense debe desquitarse con un Liverpool que también llega con ganas de comenzar el año dando un golpe de autoridad para poder acercarse a la primera plaza, y de paso, alejarse de la cuarta plaza.

Con 41 puntos, la ventaja sobre el Arsenal, que ocupa el cuarto puesto, es importante, ya que son 6 unidades la distancia entre los dos conjuntos, pero los de Klopp no deben despistarse, ya que un tropiezo puede avivar la lucha por la tercera posición de la tabla.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Chelsea vs. Liverpool de Premier League 2021-2022?

PARTIDO Chelsea vs. Liverpool FECHA Domingo, 2 de enero de 2022 HORARIO 17:30 horas ESTADIO Stamford Bridge

Dónde ver en directo online el Chelsea vs. Liverpool de la Premier League 2021-2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España DAZN 17:30 Sudamérica Star+

ESPN ARG y CHI: 12:30 COL: 11:30 México SKY Sports, Blue To Go 10:30

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es una plataforma de emisión de deportes en streaming y se puede disfrutar en España desde el 27 de febrero de 2019.

DAZN irrumpió en escena en agosto de 2016, debutando en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018).

La próxima aventura ha llevado a DAZN a España, y lo hace anunciando los derechos de emisión de la Premier League para las próximas tres temporadas y empezará a emitirla en la temporada 2019-2020 y también en la temporada 2020-2021 y la 2021-2022.

"Nos estamos expandiendo a un ritmo increíble con nuestro enfoque único. Damos a los aficionados lo que quieren; acceso asequible y flexible al deporte que aman. Estamos encantados de asociarnos con estas empresas para lanzar otro gran mercado europeo y deseamos revelar más deportes de primera clase antes de que salgamos a la venta en 2019", ha asegurado Simon Denyer, CEO de DAZN Group.

"Los aficionados en España son conocidos en todo el mundo por su pasión por el fútbol. Estamos muy agradecidos por trabajar con DAZN en las próximas tres temporadas para hacer que la mejor cobertura de la Premier League esté disponible para los aficionados de todo el país", ha apuntado Richard Scudamore, presidente ejecutivo de la Premier League.

¿CÓMO Y QUÉ SE PUEDE VER?

DAZN funciona en varios dispositivos, como smart TV, consola de juegos, teléfonos inteligentes, tabletas, y computadoras. Mira el detalle de cómo descargar el servicio y cuáles son los dispositivos en los que funciona.

¿Qué podrás ver en DAZN?:

- Todos los partidos de la Premier League en directo en una misma plataforma que se puede ver en todos los soportes y dispositivos

- Todos los partidos de la Premier League en diferido, una herramienta hasta ahora desconocida en España

- Los resúmenes y highlights de cada partido cuándo y cómo desees

- Todo el contenido exclusivo de la Premier League para conocer de cerca a tu equipo y a tus jugadores favoritos

El artículo sigue a continuación

¿CUÁNTO CUESTA?

El precio por el servicio es de 9.99 euros al mes, con el primer mes gratis.

Para más información, puedes acceder a la web oficial de DAZN en España y también puedes suscribirte al perfil de DAZN España en Youtube.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!