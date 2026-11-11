Cómo ver Montenegro contra Letonia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Stadion Pod Goricom

Montenegro recibe a Letonia en el Stadion Pod Goricom de Podgorica en un partido de la fase de grupos de la Liga C de la UEFA Nations League. Ambas selecciones llegan al encuentro en momentos de forma muy distintos.

La Montenegro de Mirko Vucinic lidera el Grupo 2 y ha mostrado una forma sólida a lo largo de esta campaña de la Nations League, con victorias ante Letonia y Armenia en las últimas semanas. Sus únicos puntos perdidos llegaron en un empate sin goles frente a Armenia el 5 de octubre.

Letonia llega en un momento mucho menos convincente. El equipo de Paolo Nicolato ha perdido sus últimos cuatro partidos, incluida la derrota por 2-1 ante Montenegro en el encuentro de ida del 2 de octubre y la derrota por 2-1 frente a Chipre del 5 de octubre.

Montenegro ha marcado con facilidad en esta edición de la Nations League: ha visto puerta en todos los partidos que ha disputado en la competición. Letonia, por el contrario, ha tenido dificultades en defensa y se ha quedado sin marcar en dos de sus últimos cuatro encuentros.

El balance de enfrentamientos entre ambas selecciones favorece a Montenegro, que buscará otra victoria en casa para ampliar su ventaja al frente de la clasificación.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Montenegro contra Letonia.

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