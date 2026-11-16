Cómo ver el Macedonia del Norte contra Eslovenia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia en el Todor Proeski Arena de Skopje en un partido del grupo 1 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA en el que queda poco por decidir en la parte alta, pero hay mucho orgullo en juego.

El equipo de Goce Sedloski ha sufrido una campaña desastrosa. Macedonia del Norte ha perdido sus cinco partidos de la Liga de Naciones y ocupa el último puesto del grupo, tras encajar muchos goles a lo largo de la competición y marcar apenas un puñado en todo este periodo.

Eslovenia llega a Skopje con sus compromisos de la Liga de Naciones para este periodo ya resueltos. El equipo de Bostjan Cesar empató 0-0 con Suiza en Maribor en su anterior partido, un resultado que bastó a los suizos para lograr el ascenso a la Liga A.

Para Eslovenia, el empate prolongó una racha de resultados irregulares. Afronta este encuentro después de ganar uno, empatar dos y perder dos de sus últimos cinco partidos, y buscará cerrar la fase de grupos con una nota positiva.

El balance de enfrentamientos directos favorece a Eslovenia, que venció 2-0 a Macedonia del Norte en el partido de ida en septiembre. Aquel resultado llegó con la actuación más convincente de Eslovenia en la fase de grupos y marca el objetivo de los visitantes para este encuentro.

Con Suiza ya ascendida y el último partido de Escocia, contra los suizos, como el otro encuentro destacado, este choque tiene pocas repercusiones para la clasificación del grupo, pero sigue siendo un duelo competitivo de la Liga de Naciones.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Macedonia del Norte contra Eslovenia.

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