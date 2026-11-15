¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tableta).

Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede a la plataforma del operador oficial. Ve al sitio web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.

Ve al sitio web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

El Bélgica-Italia se emitirá en abierto por Rai 1, con streaming en directo gratuito disponible en RaiPlay.

El estadio Rey Balduino de Bruselas acoge el domingo el duelo decisivo del Grupo 1 de la UEFA Nations League A entre Bélgica e Italia. Con la clasificación para los cuartos de final aún en juego, ambas selecciones saltan al campo con todo por decidir.

Italia llega a Bruselas en un gran momento de forma tras vencer a Francia por 3-1 en San Siro el jueves por la noche. Francesco Esposito fue el gran protagonista con un doblete: marcó el primero en el minuto 26 y transformó el penalti decisivo en el 75. Sus goles permitieron a Italia remontar la desventaja inicial provocada por el tanto de Olise.

Roberto Mancini demostró que supo leer el partido: su equipo cedió el 65 % de la posesión a los franceses y aprovechó las transiciones verticales con una precisión letal. Davide Frattesi marcó el 2-1 en el minuto 63, uno después de la entrada de Federico Dimarco, que dio la asistencia.

Bélgica, por su parte, sumó tres puntos importantes en Turquía el jueves al ganar 2-1 gracias a Jeremy Doku y Charles De Ketelaere. Mark van Bommel llega a Bruselas con un equipo que alcanza los nueve puntos y que, con una victoria, sellaría su pase a cuartos independientemente de los demás resultados.

Romelu Lukaku se perdió el desplazamiento a Izmir por un problema en la cadera, y van Bommel espera recuperarlo para este encuentro. Doku, que regresó tras una larga lesión, ya ha demostrado que está en forma.

En la clasificación, Italia y Bélgica están separadas ahora por un solo punto: Italia lidera el grupo con diez y Bélgica le sigue con nueve. Una victoria belga daría un vuelco a la situación; un empate o una derrota dejaría el primer puesto en manos de Italia.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Bélgica-Italia por televisión y en streaming.

Noticias de las selecciones

En Bélgica, Mark van Bommel aún no ha comunicado el posible once ni novedades oficiales sobre lesiones o sanciones. Romelu Lukaku se perdió el desplazamiento a Turquía por un problema en la cadera y su disponibilidad para este partido se evaluará en las horas previas al pitido inicial. Habrá más novedades poco antes del encuentro.

Roberto Mancini tampoco ha dado a conocer el once titular. El cuerpo técnico de Italia actualizará la lista de jugadores disponibles según las últimas evaluaciones físicas antes del partido. Las noticias sobre posibles lesiones o sanciones se comunicarán en las horas previas al inicio.

Estado de forma

Bélgica ha conseguido tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Nations League. Su último resultado positivo llegó el jueves, con un triunfo por 2-1 en Turquía. Antes, Bélgica había sufrido una dura derrota por 4-1 ante Francia, pero había vencido a Turquía por 3-0 en casa en octubre. En esos cinco encuentros, Bélgica marcó ocho goles y encajó siete.

Italia ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Viene de imponerse a Francia por 3-1 en San Siro el jueves, un resultado que sigue al empate 1-1 logrado en el Parque de los Príncipes el mes pasado. En ese tramo, el equipo de Mancini ha marcado diez goles y ha encajado cuatro.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue el 25 de septiembre de 2026, cuando Bélgica se impuso por 2-0 a domicilio ante Italia en la fase de grupos de esta misma Nations League. En sus últimos cinco duelos, el balance es de dos victorias para cada una y un empate. Los encuentros más recientes se disputaron todos en la Nations League entre 2024 y 2026.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 W W D W L 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 L W D W W 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 W L W L W 4 Turquía TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En la clasificación del Grupo 1 de la UEFA Nations League A, Italia ocupa el primer puesto y Bélgica, el tercero.