Cómo ver el Llaneros FC contra el Chico FC con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 19 12 nov 2026 - 19:00

El Llaneros FC se enfrenta al Chico FC en un partido del Clausura de Primera A importante para ambos clubes por motivos distintos.

El Llaneros ocupa la 12.ª posición en la clasificación del Clausura bajo la dirección de Diego Corredor, un puesto que refleja una campaña en la zona media de la tabla, aunque todavía tiene margen para ascender. Las victorias consecutivas ante el Alianza FC y el Junior FC han mejorado el ánimo de cara a este partido.

El Chico FC llega en 15.ª posición, todavía pendiente de la zona de descenso. El equipo de Jhon Gomez ha demostrado que puede conseguir resultados fuera de casa, pero el margen de error es escaso a estas alturas de la campaña.

En su partido más reciente, el Chico ganó 2-1 al Internacional de Bogota, un resultado que le dará cierta confianza. Sus resultados en los últimos cinco encuentros han sido irregulares y necesitará más regularidad para alejarse del peligro.

El Llaneros llega con impulso tras dos victorias consecutivas en Primera A, y jugar en casa podría ser importante ante un Chico al que le ha costado ofrecer un rendimiento fiable.

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