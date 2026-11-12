Cómo ver Kosovo contra Israel con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo recibe a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina en un partido del grupo 3 de la Liga B de la Nations League de la UEFA que tiene mucho en juego para ambos equipos.

Kosovo llega a este partido en segunda posición del grupo. El equipo de Franco Foda ya venció a Irlanda en una fase anterior de la competición. Sin embargo, sus resultados en la Nations League han sido irregulares: dos empates y una derrota ante Austria han complicado sus aspiraciones de ascenso.

Israel ocupa la cuarta posición y su trayectoria en la Nations League también refleja una falta de regularidad. El equipo de Ran Ben Shimon perdió 3-0 contra Irlanda en septiembre antes de empatar sus dos siguientes partidos, incluido un empate sin goles ante Kosovo en el enfrentamiento anterior.

Aquel empate de octubre entre ambos equipos plantea un contexto interesante para la revancha. Ninguno logró marcar en el Fadil Vokrri en el último enfrentamiento y ambos necesitan los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el grupo.

La capacidad goleadora de Kosovo, que marcó tres tantos a Andorra en un amistoso de junio, contrasta con la reciente solidez defensiva de Israel. El equipo de Ben Shimon lleva tres partidos sin perder, pero le está costando marcar goles.

Para Foda, una victoria en casa contribuiría en gran medida a asegurar una buena posición final en el grupo. La afición de Kosovo espera una actuación más incisiva que la del empate sin goles con el que terminó su último partido en casa en esta competición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Kosovo contra Israel, incluida la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Novedades y convocatorias de los equipos