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Cobertura internacional

Previa del partido

Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

La Juventus recibe al Napoli en el Allianz Stadium de Turín en un partido de la Serie A que llega en un momento convulso para ambos clubes. La presión sobre los dos banquillos es real y el encuentro difícilmente podría llegar en un momento de mayor tensión.

La Juventus de Luciano Spalletti llega a este partido muy tocada. La derrota por 0-3 en casa ante la Lazio el pasado fin de semana dejó al descubierto graves problemas tanto en defensa como en ataque: el equipo solo realizó dos remates a puerta en noventa minutos. Ese resultado ha intensificado el escrutinio sobre Spalletti y ha suscitado dudas sobre si sus ideas tácticas se están plasmando en el campo.

La Europa League ha ofrecido cierto alivio. La Juventus lidera la fase de liga de la competición tras sus victorias ante el NEC y el Celta de Vigo, a las que sumó un triunfo entre semana frente al Rennes. Pero el buen momento europeo sirve de poco cuando la situación en la liga es tan delicada.

El Napoli de Massimiliano Allegri llega con sus propias irregularidades. Perdió ante el Venezia en la Serie A antes de recuperarse con una victoria por 4-3 sobre el Bodø/Glimt en la Champions League, un resultado que mostró tanto su calidad ofensiva como su vulnerabilidad defensiva. El equipo de Allegri ha sido difícil de predecir en las últimas semanas.

La lista de lesionados del Napoli añade otra dosis de incertidumbre. Se esperaba que Vergara estuviera de baja durante un periodo prolongado tras sufrir un golpe mientras estaba con su selección, aunque Allegri ha indicado que el jugador podría estar disponible antes de lo previsto inicialmente. Está por ver si participa en este partido.

En la clasificación liguera, ninguno de los dos equipos ocupa el puesto que esperaba a estas alturas de la temporada. Ambos están en la mitad inferior de los diez primeros, separados por una sola posición, por lo que este encuentro tendrá repercusiones para el rumbo de sus respectivas campañas.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Juventus contra el Napoli.

Noticias de los equipos y plantillas

Spalletti no puede contar con cuatro jugadores por lesión. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien y Manuel Locatelli están todos de baja, lo que deja a la Juventus con pocas opciones en varias zonas del campo. No se ha confirmado ningún once probable y se esperan más novedades cerca del inicio del partido.

Allegri también tiene que lidiar con bajas. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli y David Neres figuran como lesionados en el Napoli. Pese a las informaciones anteriores que apuntaban a que Vergara podría regresar antes de lo previsto, por ahora sigue en la lista de lesionados. Se añadirán novedades sobre la plantilla visitante a medida que estén disponibles.

Estado de forma

La Juventus ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la dolorosa derrota por 0-3 en casa ante la Lazio en la Serie A, una actuación que deja al club en busca de respuestas. Antes había ganado al Celta de Vigo por 1-2 a domicilio en la Europa League y empatado 1-1 con el Cagliari. En esos cinco partidos, la Juventus ha marcado cuatro goles y encajado cinco, unas cifras que reflejan la irregularidad que Spalletti intenta corregir.

El balance reciente del Napoli es de dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco partidos. Su último resultado fue un triunfo por 4-3 ante el Bodø/Glimt en la Champions League, después de perder por 1-0 contra el Venezia en la liga. En esa serie de encuentros, el equipo de Allegri también venció al Frosinone por 3-0 y empató 1-1 con la Fiorentina. Ha marcado nueve goles y encajado ocho en esos cinco partidos, muestra de su pegada ofensiva, pero también de su persistente falta de solidez defensiva.

Enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre ambos terminó con una victoria de la Juventus por 3-0 en el Allianz Stadium en enero de 2026, el resultado más abultado de sus últimos cinco enfrentamientos. El Napoli ha ganado tres de esos cinco partidos, mientras que la Juventus ha logrado una victoria y un empate. El Napoli se impuso por 2-1 tanto en el partido de diciembre de 2025, con las localías invertidas, como en el encuentro de enero de 2025. El duelo de septiembre de 2024 en el Allianz Stadium terminó sin goles.