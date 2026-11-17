Cómo ver el Corinthians vs Botafogo RJ con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 18 nov 2026 - 19:30

El Corinthians recibe al Botafogo en un partido de la Serie A en el que ambos clubes buscan avanzar en direcciones opuestas en la clasificación. El equipo de Clarence Seedorf ocupa el 17.º puesto y necesita puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que el Botafogo llega en la 12.ª posición bajo la dirección de Tite.

El Corinthians afronta este partido sin una buena dinámica. En sus últimos cinco encuentros de liga solo ha logrado una victoria, y la derrota por 4-1 ante el Palmeiras en octubre dejó al descubierto la distancia que lo separa de los equipos más fuertes de la competición.

Seedorf trabaja para dar regularidad al club y ha mantenido una comunicación estrecha con los jugadores durante el parón internacional. Memphis Depay, uno de sus atacantes más destacados, no ha sido convocado por Países Bajos debido a su falta de ritmo de competición, una situación que pone de manifiesto el reto al que se enfrenta Seedorf para conseguir que su plantilla alcance su mejor estado físico.

El Botafogo también llega con altibajos. Ganó al Atlético MG en su último partido, pero ha sufrido dos derrotas en sus cinco encuentros anteriores, incluida una por 3-0 ante el Internacional. Tite buscará una actuación acorde con la posición de su equipo en la zona media de la tabla.

Con el Corinthians necesitado de puntos y el Botafogo capaz de castigar a una defensa frágil, este partido tiene una importancia real en la mitad inferior de la clasificación.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Corinthians vs Botafogo.

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