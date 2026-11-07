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Dónde ver en directo el CD Jaguares-Bucaramanga de hoy: ¿Qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir por streaming?

CD Jaguares vs Bucaramanga
CD Jaguares
Bucaramanga
Primera A

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de Primera A entre CD Jaguares y Bucaramanga.

Cómo ver el CD Jaguares vs Bucaramanga con una VPN

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 18

El CD Jaguares recibe al Bucaramanga en un partido del Clausura de la Primera A colombiana de especial importancia para el equipo visitante, que necesita puntos para mantenerse en la mitad alta de la tabla.

El Jaguares de Hubert Bodhert llega al encuentro en un mal momento. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Primera A, incluidos los dos más recientes, ante Deportivo Pasto y Deportivo Pereira, y ocupa el 19.º puesto en la tabla del Clausura.

El Bucaramanga también ha tenido resultados dispares. El equipo de Leonel Alvarez empató 1-1 con Atletico Nacional en su último partido y, en los encuentros anteriores, a una victoria ante Deportivo Pasto le siguió una derrota frente a Santa Fe. Ocupa la cuarta posición en la clasificación del Clausura.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes está muy igualado. Su duelo más reciente terminó 2-2 en abril de 2026 y, en los últimos cinco encuentros, el Bucaramanga ha logrado dos victorias, el Jaguares una y los otros dos partidos acabaron en empate.

El Jaguares buscará poner fin a una mala racha que lo ha dejado en serios apuros en la lucha por la permanencia, mientras que el Bucaramanga querrá afianzar su posición entre los cuatro primeros.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el CD Jaguares vs Bucaramanga, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • H. Bodhert

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