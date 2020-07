Dónde ver en directo el Betis vs. Osasuna de LaLiga: TV, canal y streaming

El cuadro sevillano está obligado a ganar para evitar entrar de lleno en la lucha por la permanencia.

Llega fuerte el al Benito Villamarín. El cuadro bermellón enlaza cuatro partidos sin conocer la derrota y habiendo ganado tres de estos choques y a pesar de no jugarse prácticamente nada a falta de cuatro jornadas para el final de puede aumentar los decibelios de las alarmas que retruenan en el feudo bético desde hace semanas. Los verdiblancos no pasan por un buen momento y cualquier despiste puede meterles de lleno en la lucha por la permanencia, si es que no lo están ya. Todo lo que no sea ganar hoy puede dar con el con el agua al cuello, en definitiva.

El Betis, en caída libre

El cuadro verdiblanco llega al final de la temporada sin aliento, apenas. Sólo ha logrado 5 de los 21 puntos posibles tras el parón por el confinamiento y su situación empieza a ser comprometida a menos que logre la segunda victoria después de retomar el fútbol. Sólo ha sumado los tres puntos en una victoria por la mínima en la visita al Benito Villamarín del , un equipo que ya es carne de Segunda División. Es un bagaje excesivamente pobre para un vestuario que cuenta con estrellas de la talla de Nabil Fekir y que está rindiendo muy por debajo de lo esperado. El Osasuna, pues, puede generarle un susto terriblemente serio a los andaluces a menos que se pongan las pilas.

¿Cuándo y dónde es el Betis vs. Osasuna?

PARTIDO Betis vs. Osasuna FECHA Miércoles, 8 de julio ESTADIO Benito Villamarín, HORARIO 20:30

¿Dónde ver en directo el Betis vs. Osasuna?

ZONA CANAL HORARIO Movistar LaLiga (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 20:30 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 15:30 CHI: 14:30 COL:13:30 SKY Sports (504-546) 13:30

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

El canal Movistar La Liga será el único que ofrezca el partido en España pero el Betis - Osasuna se podrá ver en este canal en distintas plataformas tanto de televisión como de streaming.

Movistar +

Movistar+ tiene ofertas de paquetes Fusión. Esto quiere decir que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. Dos opciones para que cada uno elija la preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario o usuaria que desea ver la liga española y la , ya que Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, como es habitual, LaLiga se puede ver también a través de Internet, gracias a la aplicación de Movistar + así como en su web oficial.

Una particularidad: los partidos se pueden ver en distintos dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar esta página ver.movistarplus.es .

También está disponible su app para iOS en App Store y en Google Play y también tiene apps disponibles en Smart TV.

Más aclaraciones: todos los partidos se podrán ver en directo. También existen redifusiones y la posibilidad de verlo 'on demand', es decir, en el momento en el que el usuario quiera.

Mi Tele

La plataforma OTT de Mediaset tambiém es una opción para ver el Betis - Osasuna y los demás de los partidos de LaLiga y la Champions League.

Mitele ofrece todo el fútbol por 35 euros al mes pero si se contrata antes de septiembre los tres primeros meses costarán solo 30 euros. Además, se pueden contratar independientemente La Liga y la Champions. Si sólo se quiere disfrutar de Primera y Segunda División se podrá contratar el paquete 'mitele PLUS LaLiga' por 19,99€ al mes. Si se desea solo la Champions se puede pagar 16,99€ al mes por el paquete 'mitele PLUS Liga de Campeones'.

La opción de Mediaset también incluye el acceso a Mitele, valorado en 2,5 euros al mes, que premite ver toda la programación de los canales del consorcio televisivo sin publicidad y 'on demand'. La página web de Mediaset ahora mismo asegura que los canales están disponibles para Android y IOS en dispositivos móviles y en los navegadores Chrome, Mozilla y Edge. Además, se espera que próximamente esté disponible también en casi todos los modelos de SmartTV.