Cómo ver el Benfica-Alverca con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita el sitio web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 10 2 nov 2026 - 15:15 Estadio da Luz

El Benfica recibe al Alverca en el Estadio da Luz de Lisboa en un partido de la Liga Portugal que enfrenta al segundo clasificado con el décimo. El equipo de Marco Silva llega en un gran momento en la competición nacional y se espera que refuerce su candidatura al título ante un rival que ha tenido dificultades para mantener la regularidad en las últimas semanas.

El Benfica ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con muchos goles a favor y pocos en contra. Su ataque se ha mostrado incisivo, y la profundidad de la plantilla en el centro del campo y la delantera ofrece a Silva numerosas opciones a medida que se intensifica el calendario.

El Alverca llega a Lisboa tras perder su último partido de la Liga Portugal por 1-0 ante el Arouca. También cayó eliminado de la Taça de Portugal a manos del Tondela. El equipo de Sergio Ferreira tendrá que mostrar mucho más de lo que ha ofrecido en las últimas semanas si quiere poner en apuros al conjunto local.

Los enfrentamientos directos tampoco ofrecen mucho consuelo a los visitantes. El Benfica ha ganado los tres duelos más recientes entre ambos equipos, incluida una victoria por 2-1 en este mismo estadio en febrero de 2026.

Con sanciones y problemas físicos en el Alverca de cara a este partido, el reto para la plantilla de Ferreira es considerable. El Benfica, por su parte, también cuenta con varias bajas, pero conserva calidad más que suficiente para presentar un once competitivo.

Para quienes quieran seguir el encuentro, aquí está todo lo que necesitan saber sobre dónde ver el Benfica-Alverca, incluidas las opciones de retransmisión en directo y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas