Cómo ver el Barcelona sub-19 contra el Aston Villa sub-19 con una VPN

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Previa del partido

Youth League - Jornada 4 3 nov 2026 - 10:00

El Barcelona sub-19 recibe al Aston Villa sub-19 en la UEFA Youth League, con ambos clubes en busca de mejorar su posición tras una campaña irregular para cada uno.

El joven equipo del Barcelona ha demostrado que puede competir a este nivel, pero la regularidad ha sido un problema. Sus últimos cinco partidos de la UEFA Youth League se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas, un balance que refleja que el equipo aún busca su ritmo.

El Aston Villa sub-19 llega en un momento complicado. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de la UEFA Youth League y afronta este encuentro tras caer por 1-0 ante el Viking sub-19, un resultado que habrá frustrado a su cuerpo técnico.

Los dos equipos ya se enfrentaron en esta competición, con victoria del Barcelona por 3-1 en Villa Park en marzo de 2025. Ese resultado da una ventaja psicológica al conjunto español, aunque en el fútbol juvenil las cosas pueden cambiar rápidamente.

En la clasificación de la Ruta de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa el 20.º puesto y el Aston Villa, el 26.º, por lo que ambos clubes tienen trabajo por delante si quieren avanzar.

Para quienes quieran seguir el encuentro, aquí está todo lo que necesitan saber sobre cómo ver el Barcelona sub-19 contra el Aston Villa sub-19.

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