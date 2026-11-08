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Dónde ver en directo el América de Cali vs. Deportivo Cali hoy: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

América de Cali vs Deportivo Cali
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Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el América de Cali contra el Deportivo Cali en la Primera A.

Cómo ver el América de Cali vs. Deportivo Cali con una VPN

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 18

El América de Cali recibe a su rival de la ciudad, el Deportivo Cali, en un partido del Clausura de la Primera A colombiana con el aliciente añadido del derbi caleño. Los dos clubes llegan con dinámicas y posiciones en la tabla diferentes, lo que convierte el encuentro en una cita importante para ambos.

El América de David Gonzalez ocupa el segundo puesto de la clasificación del Clausura y ha sido uno de los equipos más regulares de la división en las últimas semanas. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos, entre ellas un triunfo liguero por 3-1 ante el Cúcuta y otro por 4-0 en la copa frente al Barranquilla FC, reflejan el buen momento del equipo.

El Deportivo Cali llega tercero en el Clausura bajo la dirección de Rafael Dudamel, una posición que le mantiene de lleno en la lucha. Sus últimos cinco partidos muestran a un equipo difícil de batir, con dos victorias y tres empates, aunque todavía no se ha enfrentado a un conjunto local con el impulso actual del América.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade otro aliciente. El Deportivo Cali ganó el duelo más reciente por 1-0 el pasado abril, mientras que el América se impuso por 2-0 en casa en abril de 2025, por lo que está en juego el orgullo de la ciudad.

Es un derbi con consecuencias para la clasificación y cuentas pendientes por sus enfrentamientos recientes. Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el América de Cali vs. Deportivo Cali, incluidas las opciones de retransmisión en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas

América de Cali contra Deportivo Cali alineaciones

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  • D. Gonzalez
  • R. Dudamel

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