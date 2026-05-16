Playoff - Eredivisie - Qualification Koning Willem II Stadion

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en línea.

Retransmisión del Willem II - Almere City FC: canal de TV y streaming.

El partido entre Willem II y Almere City FC se podrá ver en directo por televisión y mediante streaming. A continuación, un resumen de las opciones disponibles.

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Noticias y alineaciones

Por ahora no hay lesiones ni sanciones confirmadas en el Willem II, ni alineación prevista. Este artículo se actualizará con la convocatoria a medida que se acerque el partido.

En Almere City FC la situación es similar: no hay comunicados oficiales sobre bajas ni sobre un posible once inicial. Más información se proporcionará a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma actual

El Willem II está en excelente forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado uno (1-1 contra el RKC). En el encuentro más reciente, la ida de esta eliminatoria, venció 0-1 al Almere City FC. Antes, superó 1-2 al FC Dordrecht y 3-0 al Jong AZ Alkmaar. Marcó ocho goles y encajó solo tres.

Almere City FC ganó tres de los últimos cinco, aunque cayó 0-1 en la ida. Antes venció 3-1 a De Graafschap y 3-0 y 2-3 a FC Den Bosch. El empate 2-2 ante De Graafschap muestra que Almere puede anotar, pero su defensa no siempre resiste. En cinco partidos marcó nueve goles y encajó siete.

Enfrentamientos directos

En las dos últimas temporadas ambos equipos se han enfrentado con frecuencia. Willem II domina: ha ganado cuatro de los cinco últimos duelos, tres por 0-1 o 1-0. La única excepción fue una derrota en casa por 0-2 en la Eredivisie en marzo de 2025. En el partido de ida de estos play-offs, el 13 de mayo de 2026, el Willem II volvió a ganar 0-1.