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Serie A - Jornada 11 6 nov 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

El Venezia-Udinese se retransmitirá en directo por DAZN. A continuación, los detalles para seguir el partido en streaming.

Venezia y Udinese se enfrentan en el estadio Pierluigi Penzo de Venecia en un partido de Serie A entre los dos últimos clasificados.

El Venezia llega a esta cita en un momento de profunda crisis: cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y una única victoria en ese periodo, conseguida ante el Napoli. El equipo veneciano ocupa el último puesto de la clasificación y tiene dificultades para encontrar regularidad bajo la dirección de Davide Nicola.

Al Udinese no le va mejor. El equipo friulano cambió de entrenador tras la dura derrota por 2-5 en casa ante la Roma en la décima jornada, un resultado que puso fin a la etapa de Kosta Runjaic en el banquillo del Udinese. Ocho partidos consecutivos sin ganar reflejan una temporada decepcionante hasta ahora.

Paolo Zanetti ocupa ahora el banquillo del Udinese. El entrenador de Vicenza, que vuelve a la Serie A nueve meses después de su destitución en el Verona, hereda un equipo en dificultades y debe encontrar cuanto antes la fórmula adecuada para cambiar el rumbo.

También hay que señalar el ingreso hospitalario del presidente Gianpaolo Pozzo, afectado por una neumonía: el club ha comunicado oficialmente que el personal médico sigue su estado con la máxima atención.

Un partido, por tanto, en el que ambos equipos se juegan mucho: tres puntos podrían cambiar el rumbo de una temporada difícil hasta ahora. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias de los equipos

El Venezia de Davide Nicola no podrá contar con Bartol Franjic, Marin Sverko ni Andrea Adorante, todos ellos baja por lesión. El técnico debería mantener el 3-5-2 utilizado en los últimos partidos, con Filip Stankovic bajo palos y Lion Lauberbach y Akor Adams en ataque.

El Udinese de Paolo Zanetti, que debuta en el banquillo del equipo friulano, afronta una larga lista de bajas: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba y Oumar Solet no estarán disponibles. El once probable incluye a Maduka Okoye en la portería, con Nicolo Zaniolo y Jurgen Ekkelenkamp por detrás de Keinan Davis.

Estado de forma

El Venezia suma una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. Su único triunfo llegó ante el Napoli (1-0), mientras que su derrota más reciente fue por 1-0 frente al Como. El equipo veneciano ha marcado tres goles y ha encajado seis en ese periodo.

El Udinese no ha logrado ninguna victoria y acumula un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. El empate llegó en Parma (0-0), mientras que su derrota más reciente y más abultada fue el 2-5 en casa ante la Roma. El Udinese ha marcado dos goles y ha encajado once, una cifra que refleja con claridad las dificultades defensivas del equipo.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a septiembre de 2026, cuando el Udinese derrotó al Venezia por 2-1 en la Coppa Italia. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Udinese ha ganado tres veces y el Venezia, dos. El equipo friulano ha marcado once goles en total, frente a los ocho del veneciano.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Venezia ocupa el último puesto (20.º), mientras que el Udinese está en la 19.ª posición: un derbi de la zona baja en el que ambos equipos buscan puntos para lograr la permanencia.