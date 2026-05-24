Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

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Tottenham Hotspur - Everton se transmite en vivo por Viaplay.

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Noticias y alineaciones

Roberto De Zerbi no podrá contar con varios jugadores para este partido decisivo. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero y Mohammed Kudus están todos de baja por lesión. La alineación prevista comienza con Antonin Kinsky bajo los palos, ante una defensa formada por Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso y Destiny Udogie. En el medio campo estarían Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur y Conor Gallagher, con Mathys Tel, Pape Sarr y Richarlison en ataque.

En el Everton, Jack Grealish y Jarrad Branthwaite se pierden el partido por lesión. David Moyes probablemente confíe en Jordan Pickford en la portería, con una defensa formada por Jake O'Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski y Michael Keane. Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner y Merlin Roehl actuarán en el medio, con Kiernan Dewsbury-Hall y Beto en ataque. Cualquier cambio se actualizará lo antes posible.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos de la Premier League, el Tottenham suma dos victorias, dos empates y una derrota. Su último encuentro fue una derrota 2-1 en casa ante el Chelsea, un duro golpe en un momento clave. Antes, los Spurs sumaron cuatro puntos fuera de casa: ganaron 1-2 al Aston Villa y 0-1 al Wolverhampton. En total, marcaron siete goles y encajaron siete en estos cinco partidos.

El Everton, por su parte, suma cinco jornadas sin ganar: un empate y cuatro derrotas. Su último encuentro acabó con una derrota 1-3 en casa ante Sunderland. Antes sumó un 3-3 en el campo del Manchester City, pero luego perdió contra West Ham (2-1) y Liverpool (1-2). Marcó nueve goles y encajó once, lo que refleja su fragilidad defensiva.

Enfrentamientos directos

El último duelo se disputó en octubre de 2025 y el Tottenham ganó 0-3 en Goodison Park. Antes, en 2024, el Everton venció 3-2 en casa y el Tottenham 4-0 como local. En los últimos cinco duelos el Tottenham lleva la ventaja, si bien sus visitas a Everton suelen ser menos previsibles.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Tottenham es decimoséptimo y el Everton duodécimo; los Spurs aún corren peligro de descenso en la última jornada.