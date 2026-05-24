Premier League - Premier League Stadium of Light

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Retransmisión del Sunderland - Chelsea: canal de televisión y streaming.

El Sunderland vs. Chelsea se podrá ver en directo a través de Viaplay. A continuación, encontrarás las opciones de streaming para este partido de la Premier League.

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Noticias y alineaciones

Regis Le Bris no podrá contar con Romaine Mundle, Chemsdine Talbi y Simon Moore, todos lesionados, ni con Daniel Ballard, sancionado. La alineación prevista incluye a Robin Roefs en la portería, con Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele y Reinildo en la defensa. Granit Xhaka y Noah Sadiki jugarán en el centro del campo, mientras que Brian Brobbey liderará el ataque.

En el Chelsea, Jamie Gittens, Romeo Lavia y Estevao se pierden el partido por lesión. No hay sancionados. La alineación prevista por Calum McFarlane incluye a Robert Sánchez en la portería, Enzo Fernández y Moisés Caicedo en el centro del campo, y Cole Palmer, Joao Pedro y Pedro Neto en la delantera. Cualquier cambio de última hora se comunicará antes del inicio del partido.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos de la Premier League, el Sunderland ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota. Venció 1-3 al Everton tras igualar 0-0 con el Manchester United y 1-1 con el Wolverhampton Wanderers. La derrota 0-5 en casa ante Nottingham Forest en abril fue el peor momento de esa racha. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó diez.

El Chelsea, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre Premier League y FA Cup, viene de ganar 2-1 al Tottenham tres días después de perder la final de la copa ante el Manchester City (0-1). Antes había empatado 1-1 en Anfield y perdido 1-3 con el Nottingham Forest. En esos cinco encuentros marcó cinco goles y encajó seis.

Enfrentamientos directos

El último duelo, en octubre de 2025, acabó 1-2 a favor del Sunderland en Stamford Bridge, resultado que refuerza la confianza local. El Chelsea ha ganado tres de los cinco enfrentamientos directos; el Sunderland, dos. La victoria más holgada del Chelsea fue 5-1 en casa, en mayo de 2017.

Clasificación

En la tabla final de la Premier League, Chelsea es octavo y Sunderland décimo, solo dos puestos de diferencia en la última jornada.