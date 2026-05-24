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Dónde ver el Sunderland - Chelsea: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Sunderland y el Chelsea, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo dónde verlo por TV y en directo online.

Retransmisión del Sunderland - Chelsea: canal de televisión y streaming.

El Sunderland vs. Chelsea se podrá ver en directo a través de Viaplay. A continuación, encontrarás las opciones de streaming para este partido de la Premier League.

Viaplay

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Noticias y alineaciones

Sunderland contra Chelsea alineaciones probables

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
22R. Roefs13L. O'Nien6L. Geertruida20N. Mukiele17Reinildo28E. Le Fee27N. Sadiki10N. Angulo32T. Hume34G. Xhaka9B. Brobbey1R. Sanchez3M. Cucurella27M. Gusto6L. Colwill29W. Fofana8E. Fernandez25M. Caicedo7P. Neto10C. Palmer24R. James20J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Once inicial

Chelsea

Manager

  • R. Le Bris
  • C. McFarlane

Lesiones y suspensiones

Regis Le Bris no podrá contar con Romaine Mundle, Chemsdine Talbi y Simon Moore, todos lesionados, ni con Daniel Ballard, sancionado. La alineación prevista incluye a Robin Roefs en la portería, con Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele y Reinildo en la defensa. Granit Xhaka y Noah Sadiki jugarán en el centro del campo, mientras que Brian Brobbey liderará el ataque.

En el Chelsea, Jamie Gittens, Romeo Lavia y Estevao se pierden el partido por lesión. No hay sancionados. La alineación prevista por Calum McFarlane incluye a Robert Sánchez en la portería, Enzo Fernández y Moisés Caicedo en el centro del campo, y Cole Palmer, Joao Pedro y Pedro Neto en la delantera. Cualquier cambio de última hora se comunicará antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

SUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

En sus últimos cinco partidos de la Premier League, el Sunderland ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota. Venció 1-3 al Everton tras igualar 0-0 con el Manchester United y 1-1 con el Wolverhampton Wanderers. La derrota 0-5 en casa ante Nottingham Forest en abril fue el peor momento de esa racha. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó diez.

El Chelsea, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre Premier League y FA Cup, viene de ganar 2-1 al Tottenham tres días después de perder la final de la copa ante el Manchester City (0-1). Antes había empatado 1-1 en Anfield y perdido 1-3 con el Nottingham Forest. En esos cinco encuentros marcó cinco goles y encajó seis.

Enfrentamientos directos

SUN

Últimos partidos

CHE

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

7

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

El último duelo, en octubre de 2025, acabó 1-2 a favor del Sunderland en Stamford Bridge, resultado que refuerza la confianza local. El Chelsea ha ganado tres de los cinco enfrentamientos directos; el Sunderland, dos. La victoria más holgada del Chelsea fue 5-1 en casa, en mayo de 2017.

Clasificación

En la tabla final de la Premier League, Chelsea es octavo y Sunderland décimo, solo dos puestos de diferencia en la última jornada.

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