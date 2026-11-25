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Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 epet Arena

Dónde ver el Sparta de Praga - AZ: canal de TV y streaming en directo

Puedes seguir en directo el Sparta de Praga - AZ a través de Ziggo Sport. Ziggo Go también está disponible para verlo en streaming. Encontrarás ambas opciones a continuación para que puedas acceder directamente a la retransmisión.

Noticias de los equipos y convocatorias

El Sparta de Praga aún no ha comunicado qué jugadores están lesionados o sancionados ni cuál es su alineación probable. El club está inmerso en un cambio de entrenador, ya que Brian Priske fue destituido el lunes.

Tampoco hay información disponible sobre las bajas o el once inicial del AZ. Leeroy Echteld aún no ha revelado su alineación. Actualizaremos las noticias de ambos equipos antes del inicio del partido cuando haya más información.

Estado de forma reciente

El Sparta de Praga no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos: empató dos y perdió tres. En el más reciente cayó por 1-3 ante el Slovan Liberec en la HET liga. Antes había perdido por 1-3 contra el AFC Bournemouth en la Europa League.

El Sparta marcó tres goles y encajó nueve en esos cinco encuentros. Sus dos empates fueron un 1-1 ante el Viktoria Plzen y un 0-0 frente al Bohemians.

El AZ ganó dos de sus últimos cinco partidos y perdió tres. En el más reciente se impuso por 1-5 al Sparta de Róterdam a domicilio en la Eredivisie. Antes había vencido por 4-3 al FC Groningen. El AZ marcó diez goles y encajó nueve. En la Europa League perdió por 1-2 ante la Juventus.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento tuvo lugar el 19 de marzo de 2026 en la Conference League. El Sparta de Praga perdió entonces por 0-4 en casa ante el AZ. Una semana antes, el AZ había ganado por 2-1 como local. En los dos partidos recogidos en los datos, el AZ ganó ambas veces, con un balance global de goles de 6-1.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Sparta de Praga ocupa el 22.º puesto y el AZ, el 14.º.