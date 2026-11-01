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Serie A
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Stadio Mapei - Citta del Tricolore
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Dónde ver el Sassuolo-Fiorentina: streaming, canales de televisión, fecha, hora y alineaciones

Sassuolo vs Fiorentina
Serie A
Sassuolo
Fiorentina

Cómo ver el partido de Serie A entre Sassuolo y Fiorentina, con el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 10
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

El Sassuolo-Fiorentina es uno de los tres partidos de esta semana que se emiten de forma compartida tanto en DAZN como en Sky Sport, y en streaming en NOW. Por tiempo limitado, el plan anual DAZN Full con pago fraccionado en 12 cuotas mensuales está disponible por 29,99 € al mes. Sin embargo, para los aficionados que quieran seguir todos los partidos de Serie A del Sassuolo o de la Fiorentina, también está disponible DAZN MyClubPass, el plan dedicado a un solo equipo.

El Sassuolo-Fiorentina se emitirá en directo por DAZN, NOW y Sky Sport. A continuación, todos los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Sassuolo recibe a la Fiorentina en el Mapei Stadium de Reggio Emilia en un duelo de Serie A entre dos equipos que llegan a la cita con una necesidad urgente de puntos y en posiciones que no reflejan sus ambiciones iniciales.

El Sassuolo de Alberto Aquilani atraviesa un momento difícil. Tras la victoria sobre la Juventus que hizo soñar a los aficionados del equipo de Emilia, el Sassuolo ha sumado apenas un punto en sus últimos cinco partidos de liga y sufrió una dura derrota por 6-2 ante la Lazio en la última jornada entre semana. El equipo ocupa la decimoquinta posición y necesita cambiar el rumbo.

A la Fiorentina no le va mejor. El equipo de Paolo Vanoli ha perdido sus últimos tres partidos de liga, en los que ha encajado siete goles en total, y ocupa la decimoséptima posición. El único resultado positivo reciente es el empate 2-2 ante el Atalanta, pero no basta para ocultar las dificultades de una temporada hasta ahora decepcionante.

La enfermería de la Fiorentina está llena: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta y Pongracic no están disponibles, lo que obliga a Vanoli a recurrir a soluciones alternativas, sobre todo en defensa. El Sassuolo también afronta varias bajas, a las que se suma la de Thorstvedt tras la expulsión que sufrió ante la Lazio.

Un duelo entre dos equipos en crisis, con puntos importantes en juego para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Sassuolo contra Fiorentina alineaciones

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formación
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiJ. IdzesJ. IdzesF. CandeF. CandeS. WalukiewiczS. WalukiewiczJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicI. SulemanaI. SulemanaS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
Sassuolo

Once inicial

Fiorentina

Suplentes

Manager

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

El Sassuolo no puede contar por lesión con Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz y Jay Idzes, mientras que Kristian Thorstvedt está sancionado. Se espera que Aquilani apueste por Turati en la portería, con Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano y Doig en defensa; Matic, Bakola y Adzic en el centro del campo; y Berardi, Esposito y Laurienté en el tridente de ataque.

La Fiorentina llega a Reggio Emilia con la enfermería llena: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta y Pongracic están de baja. Se espera que Vanoli alinee a De Gea bajo palos, con Jimenez, Dragusin, Viery y Joao Mario en defensa; Ndour, Brescianini y Oulai en el centro del campo; y Mastantuono, Pellegrino y Njie en ataque.

Sassuolo

Lesiones y suspensiones

Fiorentina

Estado de forma

SAS

SAS - Formulario

MON
L2-1
MIL
D1-1
FRC
L4-2
COM
L2-0
LAZ
L2-6
Gol marcado (encajado)
6/15
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FIO

FIO - Formulario

NAP
D1-1
GEN
L2-1
COM
L1-3
INT
L2-1
ATA
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Sassuolo acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente es la dura derrota por 6-2 ante la Lazio en el Mapei Stadium, mientras que antes había perdido 2-0 contra el Como. El único punto de este periodo llegó con el empate 1-1 ante el AC Milan. En cinco partidos, el Sassuolo ha marcado siete goles y ha encajado trece.

La Fiorentina ha cosechado cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el 2-2 ante el Atalanta, precedido por la derrota por 2-1 frente al Inter. También perdió contra el Como por 1-3 y contra el Genoa por 2-1. En cinco partidos, la Fiorentina ha marcado siete goles y ha encajado once.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

SassuoloEmpateFiorentina
2
1
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
5
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el partido de Serie A terminó 0-0. En los últimos cinco duelos directos, el balance favorece al Sassuolo, con dos victorias frente a una de la Fiorentina y dos empates. El Sassuolo se impuso por 3-1 en diciembre de 2025, mientras que la Fiorentina ganó por 5-1 en abril de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
16
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
17
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
L
L
L
W
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Sassuolo ocupa la decimoquinta posición, mientras que la Fiorentina es decimoséptima: un duelo entre dos equipos que deben mirar hacia atrás en la lucha por evitar el descenso.

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